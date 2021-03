El campus contará con una cátedra de Economía Azul y se trabaja en un postgrado de Bellas Artes y Tecnología

Se suma a esto la construcción de la residencia de estudiantes, que se quiere licitar este año para empezar las obras el que viene, y la puesta en marcha del Grado de Ingeniería de Datos, que se espera que pueda ser ya en el curso 2021/2022.

"Es momento de dar un salto cualitativo al campus", han coincidido ambos, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida en el Consistorio gijonés.

"Iremos ágiles y rápidos", ha apuntado el rector respecto a la cátedra de Economía Azul. Según él, esta irá "rápido", pero no ha aventurado fechas aún para su puesta en marcha, ya que debe diseñarse bien.

Asimismo, ha indicado que esta cátedra va en la línea de uno de los proyectos que lleva persiguiendo la Escuela de Marina Civil y que, a su juicio, le parece "interesantísimo". Además, ha incidido en que forma parte de la personalidad de Gijón, que es la mar.

BELLAS ARTES

Sobre Bellas Artes, ha sido la alcaldesa quien ha aclarado que después de estudiar la posibilidad de implantar un grado, finalmente han optado por un postgrado dado que ya hay una oferta universitaria en territorios cercanos.

Trabajarán entonces en una oferta de máster donde haya unión del arte con tecnología y diseño. González ha recalcado que las facultades no se pueden construir para estudios de 20 o 30 personas, porque sería insostenible.

Ha insistido, en este sentido, en que se necesita un número de alumnos determinado para ser sostenible. Según ella, se va a empezar a ver qué hay ya en este sentido, para diseñar el proyecto.

También ha destacado que estos estudios de postgrado permitirían seguir con el programa de colaboración entre el Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y el Parque Científico y Tecnológico de Gijón (PCTG).

INGENIERÍA DE DATOS

En cuanto a la implantación del Grado de Ingeniería de Datos, ha explicado que debe pasar por Consejo de Gobierno del Principado y luego ir al Consejo de Ministros, para que se incorpore al registro de títulos universitarios.

Paralelamente, ya se está al habla con la Dirección de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), porque quieren preparar un plan de captación de alumnos. Asimismo, ha destacado que tienen toda la esperanza, así como todas las ganas y la voluntad para que empiece el próximo curso 2021/2022.

Preguntado por la residencia universitaria que se proyecta en el campus gijonés, ha señalado que ya tienen ultimado el estudio de viabilidad, que es el primer paso para la licitación, que quieren publicar este año, para así desbloquear este proyecto que hará más atractivo el campus gijonés.

En la reunión, también han abordado las necesidades de la Escuela de Enfermería que hay en Gijón, adscrita a la Universidad de Oviedo, y de que consideran preciso hacerla "visible".

El rector ha recordado que se trata de una Escuela que es pública, aunque no se debate si se asume o no su gestión por la Universidad de Oviedo, sino que sus instalaciones se han quedado pequeñas. Ha apuntado que si nació pensando en 80 o 100 alumnos, hoy tiene más de 200 matriculados.

Unido a ello, ha señalado que le consta que tienen proyectos muy interesantes ligados a programas saludables, pero tienen limitaciones de espacio para poder dar su propia docencia.

JARDÍN BOTÁNICO

También han conversado, aunque de forma más general, sobre el Jardín Botánico, ya que está en proceso de cambio de estructura administrativa.

En este punto, la alcaldesa ha recordado que ya se ha incorporado el director científico y en abril lo hará quien ocupe la Jefatura de Servicio.

Sí que tienen claro que la Dirección Científica la seguirá llevando la Universidad, a lo que la regidora ha resaltado que tiene referencias "magníficas" de la persona al frente. También ha incidido en que antes de hablar de más cambios, debe tener listo el Ayuntamiento su proyecto para con el Botánico.

GRADO DE DEPORTES

Preguntados por el Grado de Deportes, tanto rector como alcaldesa han preferido huir de las rivalidades localistas, ni sobre este tema ni sobre otros grados de carácter tecnológico.

Es más, Villaverde ha apostado por que los campus de Gijón y Mieres colaboren y generen un eje, cada uno con su especialidad, teniendo en cuenta que en ambos predominan los estudios tecnológicos, pero que el primero está consolidado y en expansión y el segundo aún debe coger velocidad. Es por ello, ha señalado que quieren caminar hacia la perfecta coordinación de los campus de Gijón y Mieres.

Sobre el Grado de Deportes, el rector ha reiterado que lo importante es que sea un "gran" grado con independencia de dónde esté.

Ha apostado, eso sí, por planificar la Universidad desde una perspectiva global de región. Ver, según él, qué tipo de grados se puede permitir la Universidad, y luego ver dónde. Ha abogado, en este caso, por pensar en la Universidad como instrumento de articulación territorial.

Con todo, Villaverde ha destacado que ha sido una reunión "muy productiva" y que se abre un panorama de futuro para el campus "esperanzador y optimista". En esa línea, se ha abordado, además, impulsar el convenio Ayuntamiento-Universidad a través de las cátedras Gijón Smart Cities y MediaLAB y nuevos proyectos.

"Venimos a sumar", ha asegurado, antes de indicar que la actitud desde la Universidad no es el pedir si no ponerse a disposición. A su modo de ver, aquí no cabe el "quién da más", a lo que ha apuntado que cada ciudad aporta lo que considera oportuno y la Universidad no toma de referencia eso para implantar nuevos estudios o proyectos.

POTENCIAR EL CAMPUS

La alcaldesa, por su lado, ha resaltado que sobre la mesa pusieron también la buena conjunción entre el campus y el PCTG. Ha destacado, no en vano, que en Gijón es estratégico todo lo relacionado con enseñanzas TIC. "Somos el vivero tecnológico en Asturias y referente en España", ha asegurado, al tiempo que ha apostado por trabajar en crecer este ecosistema.

Por otro lado, ha incidido en que sería "absurdo" que se haga un discurso metropolitano "y luego nos olvidemos", ha apostillado sobre que se implanten nuevas titulaciones en uno o otro campus. Pese a ello, ha recalcado que Gijón hizo una oferta para el grado de Deportes que sigue encima de la mesa, pero es consciente que la decisión es de la Universidad.

"La lucha y la rivalidad no nos lleva a ningún lado", ha insistido, a lo que ha animado a pensar con la menta fría y pensando en todos los concejos.

Sobre la ampliación del PCTG, ha señalado que desde la Universidad se participará con ideas, al tiempo que se ha mostrado "muy optimista" con las conversaciones mantenidas con la Tesorería de la Seguridad Social para la compra de la finca de La Formigosa, de cara a otra futura ampliación de este espacio tecnológico.

Además, ha señalado que potenciar el campus contribuye también a favorecer otros sectores económicos en el municipio, al guardar relación y haber una colaboración con el PCTG.