Un jutjat revoca la reserva de places per a dones en una convocatòria de mobilitat de la Policia Local de València

D'aquesta forma, el jutge estima el recurs interposat per un dels aspirants contra l'Ajuntament de València i declara nul·la i no ajustada a dret la reserva del 30% acordada en les bases a favor de les dones. Reconeix també el dret del demandant a quedar inclòs en el lloc desé d'entre els aprovats amb efectes administratius i econòmics des de febrer de 2020.

Segons estima el jutge en el seu escrit, la reserva de places no és aplicable al torn de mobilitat, ja que la finalitat de la norma no és merament aconseguir el desplaçament de dones d'una a una altra localitat, sinó el que les plantilles aconseguisquen un percentatge equilibrat en la seua composició, de manera que "resultaria contradictori aconseguir-ho en un municipi a costa de desequilibrar a un altre diferent".

I més quan -agrega el jutge- açò produiria efectes "indesitjables" en el cas de municipis xicotets amb plantilles reduïdes que puguen perdre dones policies locals com a conseqüència d'aquest trasllat.

Així, estima que les bases de la convocatòria qüestionada pel demandant, defès pel gabinet jurídic del SPPLB, manquen de legalitat en haver establit una reserva no prevista en la norma legal en la qual s'emparen, amb el que ha d'eliminar-se.

Des del sindicat han indicat en un comunicat que en menys d'una setmana ja s'han dictat pels jutjats dos sentències que declaren no ajustat a dret la reserva de places a favor de les dones en la Policia Local.

La primera sentència, han assenyalat, es referia a un opositor que va perdre la plaça quan superava en més de 16 punts a l'opositora a qui li va ser adjudicada en virtut de la reserva del 30% de les places convocades.

El SPPLB ha recordat que a l'estiu de 2020 es va modificar la Llei de Policia Local per la Generalitat i va deixar sense efecte la reserva de places pel torn de mobilitat.

NOVA MODIFICACIÓ

Des del sindicat han posat també de manifest que la Generalitat i l'AVSRE han donat validesa a la nova modificació de la llei amb la reserva de places de dones, que mantenen en un 30% del total de les convocades, assenyalant que s'adjudicarà a una dona en el cas que la diferència de la puntuació no siga superior amb l'opositor home amb major puntuació en un 15% de les notes.

És a dir, han agregat, que si un opositor home obté en l'oposició un 10, i la primera opositora dona un 9, la plaça li serà adjudicada a l'opositora femenina.

Des del SPPLB aquest percentatge del 15% ho veuen "discriminatori i que no s'ajusta a la Directiva Europea i sentències del Tribunal Europeu" però, a més, és "un percentatge comprometedor doncs una vegada aprovat en un col·lectiu majoritàriament d'homes com és la Policia Local, implica que es dona validesa per a utilitzar-ho en iguals termes en col·lectius majoritàriament de dones, com són educació, sanitat, etc".

"Es deu, des de l'educació en els col·legis i instituts, i també amb proves selectives més objectives i anònimes, aconseguir la implantació de la dona i de l'home en aquella professió en la qual vullguen treballar, simplement per ser el millor del procés de selecció i sense discriminació cap a dones o homes per raó del seu sexe", han postil·lat.