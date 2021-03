Más restricciones como cierre del interior de hostelería desde el martes en municipios de CyL que superen 150 casos

Estas medidas serán adoptadas en un Consejo de Gobierno extraordinario que se reunirá el próximo lunes, día 5 de abril, y se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para su aplicación efectiva a partir del martes, día 6.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno adelantado a este miércoles ante la festividad de mañana, Jueves Santo. Igea ha precisado que las nuevas medidas restrictivas tendrán una duración "mínima" de dos semanas, como viene siendo habitual.

Asimismo, ha defendido la decisión de la Junta de adoptar "actuaciones quirúrgicas" y "más limitadas" por municipios para no extender las medidas restrictivas allí donde no sea necesario ya que, según ha reconocido, afectan principalmente a un sector, la hostelería, que ya está muy castigado a lo que ha añadido que "sería ineficiente y poco responsable" para los negocios que no están en zonas que superan esa incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

