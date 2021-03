González se presenta a la reelección en el Congreso del PP vizcaíno en mayo para "plantar cara al nacionalismo soberbio"

González anunció su intención de presentarse a la Junta Directiva Provincial este pasado martes y ha presentado públicamente la candidatura, con la presencia de cargos y militantes del PP vizcaíno, en un acto este miércoles en la calle Diputación de Bilbao, el mismo lugar donde hizo pública su primera candidatura hace cuatro años, con "ganas de hacer las cosas de otra manera y con otros estilos".

Según ha destacado, este modelo interno "está funcionando y se ha visto que ha sido un éxito", si bien "falta todavía terminar de culminar" ante la incidencia que ha tenido la pandemia en 2020, "un año prácticamente en blanco para prácticamente todo el mundo".

De este modo, ha explicado que se han ido cumpliendo "muchos puntos" de su programa como "recuperar la calle abriendo sedes de manera simbólica para que se supiera que el PP sigue aquí, que lleva en el ADN pisar las calles y estar día a día con cada uno de los vecinos o personas que se acerquen".

Así, ha recordado, se han abierto sedes en Portugalete y Ermua, además de para Nuevas Generaciones, pero otras tuvieron que "pararse" por la pandemia como la apertura de sede en Barakaldo o "bajar la sede principal a la calle". "Esa espinita la quiero terminar de culminar en estos cuatro años", ha anunciado.

La actual presidenta del PP vizcaíno ha incidido, en todo caso, que los próximos cuatro años habrá que afrontarlos "de manera totalmente distinta" ya que la política "ha dado un vuelco, y en muchos casos a peor".

"Todo está muy polarizado y tenemos aquí la situación que tenemos y ahora, más que nunca, necesitamos un PP unido, fuerte y que plante cara en el Gobierno central al socialcomunismo que gobierna, y aquí especialmente al nacionalismo absorbente y soberbio que nos está desamparando y que tiene a los vizcaínos olvidados". Según ha criticado, "están muy centrados en ellos mismos, en que el PNV salga reforzado, pero no los vascos, los vizcaínos".

Por ello, ha considerado que en el Partido Popular es "el momento de abrir la casa, unir fuerzas y seguir ese proyecto que ha iniciado Pablo Casado a nivel nacional y que replicaremos aquí gustosos".

En este marco, ha realizado un llamamiento a los vizcaínos a que "se sumen" al PP, que está "día a día a pie de calle escuchando y tratando de resolver sus necesidades". Especialmente se ha dirigido a aquellos que "se sienten desamparados por este nacionalismo soberbio" como los mayores, "en casa esperando las vacunas con esos protocolos absurdos que nos dejan a la cola de toda España", y los hosteleros, a los que "se les criminaliza cada día". "Esta es su casa", ha manifestado.

El PP de Bizkaia abrirá ahora un plazo de 14 días para la presentación de candidaturas por parte de todos los afiliados que reúnan los requisitos y consigan los avales necesarios.

No obstante, González ha señalado que, como presidenta, "a día de hoy", no ha recibido "la llamada de ningún afiliado que haya reflejado su disconformidad" y se ha mostrado convencida de que "todos los que somos de verdad PP, sentimos las siglas y sabemos a qué estamos y qué sentido tiene hacer política no nos vamos a preocupar ahora de nuestras cosas, sino de las cosas que realmente importan a los vizcaínos".

"No es momento de empezar con un 'quítate tú para ponerme yo' cuando realmente la situación que vivimos es tan complicada", ha defendido. En este sentido, ha considerado que "es el momento de que sigamos trabajando todos los que han querido sumarse a este proyecto", incluidos "compañeros para los que en su momento no fuimos sus elegidos" y que "se han ido sumando".

En palabras de la presidenta del PP de Bizkaia, "hemos ido creciendo, hemos demostrado en todas las citas electorales que, a pesar de las malas circunstancias en las que estaba el partido, hemos mantenido el resultado, lo que quiere decir que tenemos una base sólida para seguir despegando y seguir llegando cada vez más lejos y ser cada vez más fuertes".

En todo caso, ha insistido en que "todos" saben que "lo importante ahora en Bizkaia no es el PP interno, sino lo que podamos hacer de manera externa" por los ciudadanos.

Preguntada por la posibilidad de que el exconcejal de Bilbao Luis Eguiluz compita con ella por la presidencia del PP vizcaíno, ha recordado que "todos los afiliados tienen abierta esa posibilidad" de presentar candidatura si cumplen los requisitos, si bien ha señalado que Eguiluz "en ningún momento" le ha llamado o dicho que "tuviera ninguna disconformidad".

"Si de verdad quiere poner en este brete a los afiliados de Bizkaia, me sorprende que no me haya llamado primero para que podamos hablar las supuestas diferencias", ha manifestado la candidata a la reelección, que ha asegurado que "muchas personas que en su día podían estar en esa candidatura que apoyaba a Luis Eguiluz están con nosotros".

Por su parte, ha dicho estar "centradísima en el exterior", "muy orgullosa del equipo" que le acompaña y "muy tranquila de cómo vaya a solucionarse esto". "Sé que incluso Luis Eguiluz sabe cuáles son las necesidades reales de los vizcaínos y no son las nuestras internas", ha concluido.

EL CONGRESO

La convocatoria del VX Congreso Provincial del PP vizcaíno quedó aprobada este martes por la Junta Directiva Provincial. Tendrá lugar el próximo día 15 de mayo, con limitaciones de aforo debido a la pandemia.

Será la Comisión Organizadora -delegada por la Junta Directiva Provincial- la que determinará el lugar de celebración del Congreso, así como la manera de llevarlo a cabo, bien de forma exclusivamente presencial o bien de forma mixta (telemática y presencial).

Para participar en la elección de presidente y de los compromisarios del Congreso, los interesados tendrán que inscribirse antes del 14 de abril a las 18.30 horas.

Por otro lado, según ha explicado González, Gonzalo Zorrilla y Carlos García dirigirán una comunicación económica y social que "recoja la realidad que estamos viviendo".