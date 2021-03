El Parlament aprueba pedir al Govern que impulse el proyecto Madrasa para jóvenes saharauis

La iniciativa la han elaborada de manera conjunta los grupos políticos que conforman el Intergrupo Paz y Libertad para el pueblo saharaui: PSIB, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes, MÉS per Menorca y Gent per Formentera, según han informado en una nota de prensa.

Este proyecto pone al alcance de estos jóvenes la posibilidad de formarse España sin perder el arraigo con su cultura, lengua y familia biológica. Los menores ingresan en el programa a partir de los 12 años para incorporarse a la educación secundaria y con el objetivo de que desarrollen todo su potencial académico hasta los estudios técnicos o superiores.

Tal y como han destacado los grupos impulsores de la iniciativa, "Madrasa es un puente vital para que los jóvenes saharauis no se vean empujados a abandonar los estudios por falta de alternativas", al tiempo que, mediante la convivencia con familias españolas y su inclusión en el sistema educativo español, "se les ofrece oportunidades de futuro que, de otro modo, no podrían tener".

Este programa, han incidido, se construye "desde la convicción de que todas las personas, también las que sufren por las guerras o los desplazamientos, tienen derecho a la educación y un desarrollo profesional que les permita labrarse un proyecto de vida".

En Baleares, el proyecto Madrasa funciona desde 2002 y la entidad que lo gestiona es la ONGD Escola en Pau. A la vista de los buenos resultados, los grupos impulsores de la iniciativa consideran que debe continuar en marcha, mejorando y creciendo, por lo que se hace necesario que las administraciones isleñas continúen implicándose en su desarrollo.