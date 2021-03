Ampliado el presupuesto de las becas de movilidad más de un 30% que incrementan su importe hasta los 1.400 euros

Como ha indicado Vargas "esto va a permitir que en el curso 2020-2021 se concedan 843 becas, un 14,23% más que el año pasado, de las 1.182 solicitudes presentadas, 5,63% más respecto a 2019. Además, el importe por beca va a incrementarse hasta los 1.485,93 euros frente a los 1.336,11 euros del curso 2019-2020, lo que supone una subida del 11,19%".

Ya está publicada la lista provisional de alumnos beneficiarios para este curso 2020-2021 en el tablón virtual "aunque está pendiente de cerrarse el período de reclamaciones lo que podría variar ligeramente el listado definitivo", ha afirmado Vargas.

Como ha señalado la directora general en una rueda de prensa "estas ayudas complementarias para la realización de estudios universitarios tienen como objeto la financiación parcial de gastos corrientes derivados de la realización de estudios universitarios de grado o equivalentes presenciales, para estudiantes que se encuentren matriculados en un centro o universidad española ubicada fuera de La Rioja".

Para poder optar a estas becas los alumnos deben estar realizando estudios que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o no haber obtenido plaza en enseñanzas disponibles de forma presencial en la región por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios. Entre las condiciones para la concesión de las mismas se establecen requisitos académicos como las calificaciones medias y los porcentajes de créditos aprobados y requisitos económicos de renta y patrimonio familiar.

Según ha señalado Vargas "este año los requisitos académicos se han reducido y esto, junto al aumento presupuestario, explica el incremento de alumnos beneficiarios, así como el de la cuantía económica".

NUEVA ORDEN DE BASES PARA MÁSTERES HABILITANTES

Además, la directora ha adelantado que desde el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Universidad y Política Científica "se está trabajando ya en una nueva orden de bases que regule las nuevas convocatorias para permitir la inclusión de la financiación parcial de gastos corrientes en la realización de másteres habilitantes presenciales que no se impartan con carácter presencial en La Rioja".

Esta modificación va en línea con la propuesta del Ministerio de Universidades, aprobada este mismo lunes por una amplia mayoría de las Comunidades Autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada de manera telemática, para equiparar los precios medios de másteres habilitantes a los precios de estudios de grado.

De tal forma que la enorme brecha, en algunos casos, entre los precios de ambos ciclos formativos no suponga una limitación por razones socioeconómicas del derecho de los estudiantes a acceder a esta etapa de especialización de la educación superior, más cuando en el caso de los másteres habilitantes y vinculados, estos son un requisito necesario para acceder a la correspondiente profesión.

AYUDAS SOCIALES DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Por otro lado, la directora general de Universidad y Política Científica también ha informado de que ya se ha abierto el plazo de la convocatoria para solicitar ayudas sociales de permanencia en la Universidad de La Rioja durante el curso 2021-2022, que financian parcialmente terceras y cuartas matrículas de alumnos que cursen estudios universitarios oficiales de grado en la UR y cuya renta y patrimonio familiar no superen unos umbrales establecidos.

El plazo solicitud, de tramitación electrónica, ya está abierto y puede realizarse a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja.