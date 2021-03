AUDIO.Óscar Puente ve "inquina" por parte de la Junta y señala "presiones" a las cofradías por los actos de Semana Santa

En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente ha expresado su "respeto" por la decisión tomada por las cofradías de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de las Angustias que ayer ya decidieron suspender los actos que pretendían desarrollar, con aforo limitado, en la Plaza Mayor y la calle Angustias, respectivamente.

"Si han renunciado, lo respeto, ante la presión lo entiendo", ha apuntado Puente, que ha matizado que a él lo que no le gusta es la "actitud" que ha adoptado la Junta porque cree que "no es proporcional", e incluso observa "inquina" con las decisiones que "ha tenido que vivir esta ciudad" desde el inicio de la pandemia con respecto a la celebración de eventos.

"Siento tristeza, cierto cansancio y cierto hastío con las actitudes sobre todo hacia la ciudad de Valladolid", ha apostillado Óscar Puente.

Sobre los actos que se planteaban para esta semana en la vía pública, Puente ha reflexionado que en la Plaza Mayor existe actualmente un número de sillas en terrazas "que supera por tres o cuatro veces" al aforo que iban a tener los actos devocionales, pues el de Jesús Nazareno contaba con un máximo de 200 personas sentadas en espacio acotado "a las 8 de la mañana". "Ustedes me dirán qué peligro conllevaba el acto", se ha preguntado Puente.

A juicio del regidor socialista "no hay razones de salud pública", por lo que no entiende "sinceramente esa recomendación de no celebrar actos, al tiempo que ha añadido que se trata de "algo más que recomendaciones" pues afirma que las cofradías le trasladan que ha habido "alguna llamada en tono amenazante".

"No sé qué motivación tiene que tener alguien para tener tanta inquina para tener tantas ganas de prohibir cosas que no suponen ningún riesgo para la población", ha añadido Óscar Puente que ha asegurado que a él llegaron a "amenazarle con la cárcel" por el recorrido en carrozas de los Reyes Magos.

En cuanto al acto que mantiene en vigor su convocatoria, el Sermón de las Siete Palabras del próximo Viernes Santo, el alcalde ha precisado que se celebrará "si la meteorología lo permite" según lo previsto, con aforo limitado y con acordonamiento del entorno de la Plaza Mayor durante toda la mañana.

Si se cumplen las previsiones que pronostican lluvias en la ciudad, el acto se trasladará a la Catedral, según el alcalde.

