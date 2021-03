La instituts valencians mantindran el pròxim curs l'ensenyament per àmbits de coneixement

Els centres educatius de la Comunitat Valenciana mantindran durant el pròxim curs 2021-2022 l'organització curricular per àmbits de coneixement en tots els grups del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Això es farà d'acord amb la nova regulació que s'elabore establint les directrius generals per al currículum dels cursos primer i segon. En aquest sentit, els centres que així ho consideren podran optar per aquesta organització curricular en el segon curs de l'ESO.

Així figura en la Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions per a l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021 davant la situació ocasionada per la Covid-19, que publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Cal recordar que l'estructuració dels ensenyaments per àmbits de coneixement està ja en funcionament a les aules valencianes arran de la situació de la pandèmia amb l'objectiu de "facilitar una transició adequada de tot l'alumnat procedent de sisé de Primària".

Aquesta organització curricular ha de contemplar diferents possibilitats d'agrupació de distintes matèries en àmbits, a partir de les experiències ja desenvolupades pels diferents centres.

Segons va explicar en el seu moment la Conselleria d'Educació, aquesta organització és "flexible" i els centres poden treballar els seus propis esquemes: des de crear una àrea humanística i una altra lingüística fins a dissenyar altres cientificotècniques o artístiques. "La Conselleria estableix un marc general i un procediment perquè els centres adopten el seu model", van apuntar.

Promoció de curs

D'altra banda, les instruccions estableixen els criteris de promoció de curs en l'ESO. En aquest sentit, assenyala que la repetició es considera "una mesura de caràcter excepcional que s'ha d'adoptar, en tot cas, de manera col·legiada per l'equip docent, amb l'assessorament del Departament d'Orientació, en funció de l'evolució acadèmica de l'estudiant, considerada globalment, i la seua causa no pot ser únicament les possibles matèries no superades".

L'alumnat que promocione sense haver superat totes les matèries seguirà els plans de reforç que establisquen els corresponents departaments didàctics en coordinació amb els equips docents de cada grup el curs 2021-2022.

Per a obtindre el Títol de Graduat en ESO, els equips docents hauran d'adoptar les decisions de manera col·legiada i basant-se en l'adquisició dels objectius generals establits per a l'etapa i el desenvolupament de les competències.

La decisió de titulació, tant en l'avaluació final ordinària com en l'extraordinària, s'ha d'adoptar de manera que permeta a l'alumnat continuar el seu itinerari acadèmic i, en conseqüència, expliquen, "no queda supeditada a la superació de totes les matèries per a obtindre el títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria".

Per a això, els equips docents també tindran en compte, a més dels resultats de les avaluacions realitzades, les possibilitats de l'alumnat de seguir amb èxit el curs següent, després de l'aplicació de les corresponents activitats de reforç dels aprenentatges no adquirits, o d'accedir al món laboral, i també l’actitud de treball de l'alumnat al llarg del curs 2020-2021.

Batxillerat

Quant a Batxillerat, se subratlla que l'alumnat no ha de veure's perjudicat per les actuals circumstàncies i s'ha de donar prioritat a la continuïtat de la seua formació, tenint en compte els seus diferents ritmes d'aprenentatge, i atenent en particular l'alumnat més vulnerable.

També ací la repetició de curs es considera una mesura excepcional que serà adoptada, en tot cas, de manera col·legiada per l'equip docent, amb l'assessorament del Departament d'Orientació, en funció de l'evolució acadèmica de l'alumne o alumna, globalment valorada, sense que puga ser considerada, com a única causa, les possibles matèries que pogueren quedar sense superar.

L'alumnat podrà matricular-se en les matèries de continuïtat de segon curs malgrat no tindre superades les de primer curs, que es consideraran superades sempre que s'haja aprovat la corresponent de 2n curs de Batxillerat.

L'alumnat que al final del 2n curs tinguera avaluació negativa en algunes matèries, i no haja sigut proposat per a l'obtenció del títol, podrà matricular-se d'aquestes sense necessitat de cursar de nou les matèries superades o optar per repetir el curs complet.

Per a aconseguir el Títol de Batxiller, els equips docents han d'adoptar les decisions relatives a l'obtenció del títol de Batxiller de manera col·legiada, i s'han de basar en l'evolució de l'alumne o alumna en el conjunt de les matèries, la seua maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat i les competències corresponents.

La decisió de titulació, tant en l'avaluació final ordinària com en l'extraordinària, no queda supeditada a la superació de totes les matèries per a accedir a la titulació. Els equips docents també tindran en compte, a més dels resultats de les avaluacions realitzades, les possibilitats de seguir amb èxit els estudis o d'accedir al món laboral, i l'actitud de treball de l'alumnat al llarg del curs. En tot cas, per a obtindre el títol de Batxiller és necessària una qualificació mitjana en l'etapa igual o superior a 5.

Formació Professional

En el cas dels cicles de Formació Professional bàsica, de Grau Mitjà i Grau Superior, val també la indicació de prendre la decisió de concedir el títol garantint l'adquisició dels objectius generals de l'etapa i no quedant supeditada a la superació de totes les matèries.

Primària

En l'etapa de Primària, s'assenyala que l'alumnat passarà de curs amb caràcter general, amb independència del nombre d'àrees no superades o del nivell d'aprenentatge i competències no assolit. No obstant això, l'equip docent podrà proposar la no promoció quan estiga degudament justificada, i es considerarà una mesura de caràcter excepcional que s'ha d'adoptar, en tot cas, de manera col·legiada per l'equip docent, en funció de l'evolució acadèmica de l'alumnat, considerada globalment.

En el cas de sisé curs de Primària, amb caràcter excepcional, un alumne podrà romandre un any més en aquest curs quan es considere la impossibilitat que puga progressar en el primer curs d'Educació Secundària Obligatòria, encara que curse un pla individual de reforç, i sempre que es determine que aquesta mesura afavorirà la seua competència personal i social, així com la seua posterior promoció acadèmica.

Aquesta decisió es justificarà per a cada alumna o alumne de forma raonada i s'informarà la família o els tutors o tutores legals. Els equips docents de Primària i de Secundària treballaran de manera coordinada a partir del pla de transició de Primària a Secundària.