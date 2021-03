El senador y alcalde de Calatayud critica la falta de diálogo con los ayuntamientos en el plan de ayudas a la hostelería

El jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, ha firmado este martes dicho acuerdo junto con los representantes de las diputaciones provinciales, de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias, de la CEOE-Aragón y de la Confederación de Empresarios de la Hostelería y Turismo. El total de las ayudas anunciado asciende a 50 millones de euros: 30 los aporta Ejecutivo aragonés, 10 las provincias y 10 los ayuntamientos.

Si bien, Lambán dejó claro que esta firma no vinculaba a los ayuntamientos y que se había realizado con la FAMCP ante la imposibilidad de acordar el convenio con cada uno de los 731 consistorios que hay en la región. No obstante, se mostró seguro de que la mayoría querría colaborar.

Ante esta situación, y preguntado por los medios de comunicación en una rueda de prensa realizada este miércoles por el PP para hablar de la situación de la industria del calzado en la región, José Manuel Aranda ha lamentado que la información que tienen sobre este asunto sea a través de los medios de comunicación: "Nadie de la FAMCP, nadie de Diputación Provincial y nadie del Gobierno de Aragón se ha dirigido a ningún ayuntamiento de la Comunidad, al menos al mío no, que creo que es un consistorio importante".

"Nosotros tenemos contemplado, dentro del presupuesto, el ingreso de aproximadamente unos 90.000 euros trimestrales en base al fondo local, que es de donde al parecer se puede sustraer ese dinero. Pero creo que representa un insulto no contar con los municipios en una cuestión en la que ya estábamos planteando desde hace tiempo que se realizasen acciones coordinadas, pero con diálogo".

En concreto, ha explicado que el Ayuntamiento de Calatayud había planteado destinar los remanentes a ayudas a los distintos sectores. "No solo está la hostelería, hay otras áreas que se han empobrecido, que han perdido muchísimo dinero durante la pandemia".

Ha evidenciado que de la crisis sanitaria todo el país sale más empobrecido y, por lo tanto, "el punto ecuánime para llegar a todos los sectores es difícil". Por ello, estaban valorando una serie de medidas, como exenciones de tasas. En total, se iban a destinar unos 200.000 euros a ayudar a la economía local.

"Nuestra situación de no tener ninguna información es muy llamativo. No sé si, a nivel del partido, desde el PP nos vamos a plantear algún tipo de acción conjunta, pero creo que es un insulto no contar con los ayuntamientos y meternos en un convenio sin previo aviso", ha aseverado.