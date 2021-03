Cvirus.- Crecen un 90% los contagios en la población de 20 a 29 años y un 30% en la de 30 a 39 años

E la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha atribuido este incremento de los contagios a la aglomeración y a "determinadas actitudes" que incrementan la interacción social. Asimismo, señala que hay un "cierto factor de protección" en la población mayor a medida que avanza la vacunación.

Pedreño ha explicado que "nos encontramos a las puertas del puente de Semana Santa" y ha transmitido su preocupación porque está viendo que los casos activos están aumentando en toda España y también en la Región de Murcia. "Somos conscientes del cansancio pero la relajación solo nos lleva a más contagios y a dar pasos hacia atrás que ni queremos ni podemos permitirnos", ha señalado.

"No hablo solo de poner encima de la mesa medidas más retsrictivas si la situación empeora, sino de lo que conlleva un aumento de contagios: más presión en los hospitales, más presión en atención primaria, más casos graves y más fallecidos por Covid", ha aseverado Pedreño, quien ha lamentado que "ninguna sociedad puede permitirse eso".

Por eso, ha seguido pidiendo "solidaridad con los más vulnerables" y que se evite el contacto social con personas no convivientes. Sin embargo, cree que "es injusto apelar a la responsabilidad de los ciudadanos sin pedir también la implicación de las instituciones".

Por ello, el Gobierno murciano ha enviado este miércoles una carta al delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, pidéndole más controles para evitar aglomeraciones de personas, "especialmente en los días festivos que se avecinan".

Ha señalado que la colaboración del Ejecutivo autonómico con el Ministerio de Sanidad "ha quedado fuera de toda duda" y, por eso, ha pedido a Vélez que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "garanticen el cumplimiento de las normas en toda la Región, especialmente en los municipios de más población como Cartagena, Lorca y Murcia donde aumentan los contagios".

Ha recordado que el próximo martes es festivo en Murcia ya que, en otras circunstancias, se celebraría el Bando de la Huerta. Por ello, la Consejería mantuvo este martes una reunión con el Ayuntamiento de Murcia en la que pidió al Consistorio que se extreme la vigilancia en esa jornada, ya que está prohibido según la normativa vigente hacer botellones, fiestas improvisadas, aglomeraciones, las barras en la calle y las reuniones en parques y jardines.

Por todo ello, ha señalado que "se debe establecer un dispositivo para evitar estas concentraciones de personas". Ha advertido que "estamos ante un momento crucial que determinará nuestras actuaciones para las próximas semanas.

Este miércoles por la mañana han mantenido una nueva reunión del Conejo Interterritorial de Salud e la que se ha abordado la nueva Ley que establece la obligatoriedad de la mascarilla y la quinta actualización de la estrategia de vacunación.

EVOLUCIÓN DE LA VACUNACIÓN

Ha recordado que este miércoles ha comenzado la vacunación de la población general de 64 y 65 años en Murcia, Cartagena y Lorca. Su inmunización se irá ampliando progresivamente al resto de los municipios de la Región en función de las dosis disponibles. Hasta este domingo, la Consejería prevé vacunar a 8.300 personas en el Palacio de los Deportes de Murcia, a 4.200 en el Pabellón Cabezo Beaza de Cartagena y a 1.600 en el Pabellón Felipe VI de Lorca.

En total, al acabar la semana se habrán puesto más de 30.000 vacunas entre personas mayores, docentes y población general, según Pedreño.

No obstante, ha advertido que las personas que están incluidas en estos tramos de 64 y 65 años "recibirán su cita por llamada telefónica o mensaje SMS", por lo que les ha pedido que no llamen a su centro de salud. "Tienen que estar pendientes de su móvil o de su mensajería", ha explicado Pedreño, quien les ha pedido que no acudan a ningún sitio si no tienen la cita.

El portal de vacunación registró un total de 227.530 vacunas que se han administrado en la Región, 83.687 de las cuales han sido en segundas dosis.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))