PSOE reprocha a Canteli su carta "infame" a afectados por cambios en el callejero con nombres de franquistas

Para el edil socialista, el alcalde no pierde ocasión de ejercer "la ruindad" echando la culpa al anterior equipo de gobierno, de PSOE, Somos e IU, con el socialista Wenceslao López, como alcalde, y "dejar entrever, además, que hará todo lo posible porque esos nombres, tan infames como la carta, permanezcan en el callejero".

De este modo se ha referido a las actuaciones del equipo de gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, sobre los cambios de nombre en el callejero ovetense, incidiendo en que los 'populares' desde el ejecutivo municipal no han recurrido la sentencia para reponer las denominaciones franquistas "habiendo podido hacerlo con fundamento suficiente para evitar esta situación de la que el alcalde ahora se queja".

"Somos la vergüenza y el hazmerreir nacional", lamenta el concejal socialista, afirmando que "el PP ha perseguido, ahora con la ayuda de Ciudadanos, desde el primer momento" la situación actual de recuperación del callejero franquista para que la dictadura siga teniendo un "reconocimiento público en Oviedo".

En ese sentido, Ricardo Fernández critica que Canteli en su carta "olvida intencionadamente quién incumplió el mandato de la comisión de Memoria que se constituyó en el Ayuntamiento de Oviedo en 2007", remarcando que fue "el Partido Popular" el que "incumplió".

Asimismo, el concejal socialista remarca en que ha sido también el PP el que "ha obstaculizado iniciar una batalla legal ya en 2016 para que los nombres que honran a la dictadura franquista sigan en el callejero" y ha acudido a los tribunales "de la mano de organizaciones ultraderechistas" contra los nuevos nombres que se habían dado a esas vías durante la pasada legislatura.

Del mismo modo, resalta que el PP ha llevado a los tribunales al Gobierno del Principado "para impedir la aplicación de una nueva ley que está vigente desde 2019: la Ley de Memoria Democrática".

Con todo, el concejal del PSOE defiende las actuaciones emprendidas para revertir el callejero franquista y defender "la memoria democrática" del país. "Nos hemos colocado del lado correcto de la historia", apuntilla el socialista, añadiendo que ese es el lado de quienes rechazan "la exaltación del totalitarismo" y prefieren "a profesores y a poetas frente a armas y correajes".

"Es un proceso que no ha concluido; y los hombres y mujeres socialistas seguiremos peleando hasta conseguir que en Oviedo no se rinda homenaje a quien en una democracia no lo merece", concluye.