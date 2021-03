Tras batir a principios de año el récord mundial de espectadores en Twitch con más de dos millones de personas viendo uno de sus directos, está claro que The Grefg es uno de los youtubers y streamers más relevantes del momento. Es por ello que ahora, se ha convertido en la portada de la revista Forbes, que ha dedicado su edición de abril a los eSports.

El influencer de 24 años, que tiene 16,8 millones de suscriptores en YouTube y 7 millones de seguidores en Twitch, ha concedido una entrevista a este magazine especializado en el mundo de los negocios y las finanzas donde no solo ha hablado de su carrera como creador de contenido, sino también de algunos temas polémicos que están muy de actualidad como la mudanza de youtubers a Andorra.

"La gente tiene que comprender que el teletrabajo es cada vez más común y cada vez es más posible que las personas se vayan a vivir a diferentes países o regiones por motivos económicos, fiscales o simplemente porque les gusta", argumenta The Grefg. "Se ha puesto el foco en los youtubers, pero hay muchos otros profesionales que lo hacen. Yo me fui hace cuatro años por una causa fiscal, y no lo escondo, pero para mi sorpresa Andorra me ha aportado un estilo de vida que no cambiaría"

Aun así, sí ve algo negativo a vivir en el país vecino: "Echo de menos a mi familia, pero espero poder llevármela pronto a Andorra y que ya no me falte nada allí. Si hoy en España me pusieran los mismos impuestos que en Andorra ya no volvería; estoy genial allí".

En ese sentido, parece que se ha acentuado más la brecha entre la televisión, o los medios de comunicación, y los streamers e internet, pero Grefg considera que ambos sectores "van bien y tienen su público". "Todo convive y se complementa en un ambiente de entretenimiento audiovisual. También creo que entre la gente joven tiende a internet, hacia lo digital y hacia los directos, y que esto va a crecer más en los próximos años", añade el youtuber murciano.

Su influencia y su economía

"Con los años he aprendido que tengo una responsabilidad pedagógica importante y que tengo que inculcar buenos valores", explica a Forbes. "Aunque pueda parecer muy loco, pueden hacer más caso al streamer o al youtuber que ven que a sus propios padres o al profesor. Todo lo que transmito lo siento de verdad y si doy buenos consejos es porque yo me los he aplicado antes y sé que funcionan".

Pero, al margen de su público, también es consciente de que su influencia le ha servido para avanzar en cuanto a sus asuntos económicos: "Me di cuenta de que en vez de trabajar para una marca y que esa marca me pagara a mí, podía crear una marca propia que me reportara mucho más beneficio, aunque me llevara más trabajo".

Por ello, fundó Team Heretics con tres amigos, un equipo de eSports que, en sus inicios "estaba valorado en unos 100.000 euros". Ahora son el "quinto equipo de eSports a nivel mundial", tienen más de 50 trabajadores y el valor ha ascendido hasta "los 20 millones de euros". "No nos centramos solo en la competición, sino en generar contenido y ofrecer entretenimiento. A día de hoy tengo que reconocer que Team Heretics es mi inversión empresarial más importante", sostiene The Grefg.

Su economía también le ha permitido diversificar sus objetivos, y él mismo asegura que tiene asesores que le han llevado a "invertir en criptomoneda": "Tengo invertido un 5% de mi patrimonio en criptomoneda, pero no sabría decir todos los nombres. Dejémoslo en que tengo Bitcoin seguro y las demás prefiero mantenerlas un poco en secreto", explica.

Su futuro en internet

"No creo que en 10 años haya perdido las ganas de seguir haciendo esto. Quizás esté compartiendo otro tipo de contenido, pero creo que seguiré entreteniendo a la gente y haciendo vídeos y directos", reflexiona el youtuber. "Podría retirarme y vivir con el dinero que tengo o gestionar mis inversiones, pero creo que enseguida lo echaría de menos".

Pero, como su principal opción es continuar creando contenido, tiene en mente metas muy altas como "ir al espacio en directo". "He conseguido muchas cosas, pero siempre se puede llegar más lejos. Me gustaría ir al espacio para superar el récord de mi skin en Fortnite", declara The Grefg.