Ciudadanos, Foro, PP y Vox piden examinar el contrato de información turística ante las dudas de legalidad

En este sentido, los cuatro partidos han llamado la atención sobre que la actual gerente de Divertia, Lara Martínez, era hasta antes directora de la empresa adjudicataria, a la que se le dieron nuevos plazos durante el proceso de contratación, primero para subsanar la falta de documentación y después supuestamente por un error informático.

A este respecto, la concejala de Ciudadanos, Ana Isabel Menéndez, ha considerado que "no hay tal error informático, es humano". En este sentido, ha explicado que entienden que se les dé un plazo de subsanación para presentar documentación que no presentaron inicialmente, pero ha incidido en que en ese nuevo plazo mandaron 44,5 megas de información vía mail ordinario, cuando "no hay envío estándar que lo soporte". Tampoco comprobó la empresa si llegó el correo.

Es por ello, que ha avanzado que estudiarán "a fondo" el proceso de contratación y pedirán a la secretaria municipal un pronunciamiento al respecto. También mirarán "con lupa" la puntuación que dio lugar a la adjudicación. Menéndez ha recalcado que siempre se pide a la Administración rigor, y en este caso, "más si cabe".

Por su lado, el portavoz de Foro, Martínez Salvador, ha llamado la atención sobre que, después de que se haya dado la extraordinaria casualidad de que entre las casi tres millones de empresas que hay en España, justo se adjudicó a la empresa en la que trabajó la gerente de Divertia este contrato.

Por este motivo, Martínez Salvador ha visto preciso "luz y taquígrafos" sobre todos los aspectos relacionados con esta licitación.

En el caso del PP, su portavoz, Alberto López-Asenjo, ha remarcado la importancia de contar en este asunto con el máximo nivel de transparencia y de información, relativo a la solvencia y acreditación de "aparentes errores" en la gestión del expediente de contratación. Para él, es necesario despejar cualquier sombra de duda al respecto.

Por parte del portavoz de Vox, Eladio de la Concha, este ha apelado a la transparencia obligada por la Administración. Al tiempo, ha indicado que este contrato le genera "muchas dudas", tanto en la forma de realizarse como en las "posibles influencias interesadas" hacia una determinada contratación. A su juicio, es preciso que se abra una investigación para que no queden dudas de cómo se ha efectuado este contrato.

En su escrito, los cuatro grupos municipales piden saber si el error informático que dio lugar a un nuevo plazo fue de la Administración o de la empresa, y si hay algún documento o informe que lo acredite.

También piden saber si la empresa acreditó una suficiente solvencia y que cumple con los requisitos del pliego de haber realizado un trabajo igual o similar.

Cabe recordar que este contrato fue adjudicado el pasado 1 de marzo a MagmaCultura S.L. por una vigencia de un año, prorrogable como máximo hasta cuatro, y un importe de 438.506,76 euros.