Transportistes demanen a les terminals que òbriguen les 24 hores per a evitar el col·lapse de l'efecte Suez

Segons ha explicat l'entitat en un comunicat, l'ampliació dels horaris de les terminals és una "constant reivindicació" del sector transportista, ja que cada dia en el Port de València es generen cues de més de cinc hores que afecten 3.000 transportistes i suposen unes pèrdues de tres milions d'euros al mes.

Per a pal·liar aquesta situació, el president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, va anunciar divendres passat l'ampliació dels horaris de MSC Terminal València i CSP Iberian Terminal, que començaran a les 6 del matí des del pròxim 13 d'abril i perllongaran la seua hora de tancament.

En espera de conéixer detalladament les noves condicions horàries, FVET sol·licita que la tercera terminal (APM) s'una a l'ampliació per a aconseguir la "necessària agilitat" del trànsit.

No obstant açò, a aquesta reivindicació per a resoldre un "problema estructural" se suma ara la congestió que va a suposar el bloqueig del Canal de Suez. "Esperem tindre una gran afluència de contenidors, entre 20.000 i 25.000, en un termini inferior a 15 dies i si ja en l'operativa normal vivim embossos de cinc hores, en aquest moment el caos i el perjuí per al conjunt de la societat pot ser immens", ha detallat Carlos García, secretari de FVET.

D'aquesta forma, FVET insisteix en la necessitat que, de manera continuada, les terminals compten amb un horari "més ampli i flexible que l'actual". "L'anunci de MSC Terminal València i CSP Iberian Terminal ens sona bé però necessitem conéixer els detalls i que se sumeix a la iniciativa la tercera terminal, APM", ha precisat García.

En qualsevol cas, a aquesta reivindicació ara s'uneix la necessitat puntual d'"absorbir" l'esperat trànsit que arribarà aquest mes d'abril. "No prendre mesures causarà greus conseqüències no solament a les empreses de transport sinó al conjunt de la societat, des d'empreses a les quals no els arriba el subministrament fins a béns de consum", ha advertit.

PÈRDUES PER AL SECTOR

Les "constants cues" que es generen en el Port de València, especialment des del passat mes de setembre, a més de pèrdues econòmiques, suposen un altre tipus de conseqüències laborals, segons recalca la Federació.

"Clients perjudicats amb el servici al no poder realitzar-ho en el temps estimat, xofers patint situacions indignes davant les llargues hores d'espera afectant el seu temps de conducció i descans i empreses que no aconsegueixen la rendibilitat com per a sostindre la seua activitat en aquestes condicions", enumera.

La situació també transciende més enllà dels transportistes a causa dels embossos que es generen en la V-30 i en els accessos al Port de València, especialment en la franja horària més crítica per a accedir a les terminals, que se situa entre 16.00 i les 19.00 hores.