La escasez de vacunas condiciona la campaña en Semana Santa: centros de salud cerrados, solo primeras dosis...

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pidió a las comunidades hace unos días que no paralizaran la vacunación durante la Semana Santa. La mayoría de autonomías han respondido a este llamamiento, aunque con planteamientos diferentes. Mientras algunas han decidido concentrar la actividad en puntos masivos de vacunación, otras mantienen abiertos los centros de salud, pero sobre todas ellas vuelve a sobrevolar la escasez de viales, que desgraciadamente marca el paso de la campaña.

La Comunidad de Madrid mantendrá abiertos los puntos de vacunación masiva del hospital Enfermera Isabel Zendal y del Wanda Metropolitano desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, pero en ese mismo periodo cerrarán los centros de salud. En los segundos se está centralizando la inmunización de personas mayores de 80 años y de grandes dependientes y sus cuidadores, por lo que a estos dos grupos prioritarios se les pinchará este miércoles y no se volverán a retomar los pinchazos hasta el próximo lunes.

Este hecho ha generado una amplia controversia de la que el Gobierno regional ha querido salir al paso. Tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que la Dirección General de Salud Pública realiza una planificación semanal de la vacunación atendiendo al número de vacunas que se reciben del Ministerio.

La organización de esta semana, ha abundado, se ha realizado teniendo en cuenta que solo había tres días laborales, porque los centros de salud no se abren "ni festivos ni fines de semana". "La Atención Primaria no ha deja de vacunar", ha remarcado Ruiz Escudero, para añadir que no se pueden poner más vacunas estos días a los mayores de 80 años "porque no hay más".

Desde su departamento han indicado que desde el lunes hasta el momento en el que los centros de salud cierren este miércoles se habrán administrado 57.509 dosis a mayores de 80 años, “agotando todas las vacunas posibles” hasta la llegada de nuevas remesas, el próximo lunes.

La vacunación continuará los días festivos de Semana Santa en el @Metropolitano y en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.



La vacunación en los centros de salud se ha incrementado durante el lunes, martes y miércoles de esta semana. (Hilo) https://t.co/fAJrpUh4ge — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) March 31, 2021

Al comienzo de esta semana se recibieron en Madrid 80.000 dosis de Pfizer, de las que se guardado entre 20.000 y 25.000 para formar parte de la reserva estratégica, un stock que se aparta para asegurar la puesta del segundo pinchazo en el plazo que marca el laboratorio fabricante y ante la irregularidad de las llegadas de remesas que se está experimentando desde el inicio de la campaña. Este es un procedimiento que se repite todas las semanas en Madrid, señalan a 20minutos desde Sanidad. "Para atender a cualquier contigencia que vaya surgiendo", ha precisado el consejero.

“El personal sanitario también tiene que parar unos días”, ha señalado por su parte la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ante la polémica en torno al cierre de los centros de salud. “La semana que viene sigue la vacunación a todo ritmo para los mayores de 80 años y se estima que será en torno a unas 50.000 personas las que reciban su vacunación”, ha agregado.

Para Ruiz Escudero, "no hay polémica más allá que para quien quiera crearla", ha zanjado. Porque la campaña de vacunación sigue en Madrid en el Wanda y el Zendal, por donde pasarán estos días población general de 60 a 65 años, mutualistas de 70 a 79 años y docentes que aún restan por vacunarse. La previsión que maneja la Consejería de Sanidad madrileña apunta a que al final de esta semana se habrán puesto 140.000 nuevas vacunas en la región.

Situación en otras comunidades

En otras comunidades, la escasez de dosis contra la Covid-19 recibidas también supondrá algunos cambios con respecto a la marcha cotidiana de la vacunación. En la Comunidad Valenciana, entre el 2 y el 5 de abril, solo se inyectarán las segundas dosis a las personas a las que les cumpla el plazo después de haber recibido la primera.

Cataluña mantendrá abiertos los días festivos de Semana Santa 12 puntos de vacunación. El objetivo que se busca es poner unas 40.000 vacunas cada día para avanzar en la inmunización de la población. Los fines de semana, de momento, no se vacuna en esta comunidad porque no hay tantas dosis disponibles: los viales que llegan se ponen los días laborables.

La Xunta de Galicia también prevé seguir vacunando estos días festivos a las personas mayores de 80 años, los grandes dependientes y personas hasta los 65 años que forman parte de colectivos denominados esenciales.

Aragón se dedicará en estos días solo a vacunar a mutualistas mayores de 80 años, una decisión que fuentes del Gobierno autonómico atribuyen a la disponibilidad de dosis.

Cantabria, por su parte, ha diseñado un dispositivo especial de vacunación masiva en el Palacio de Exposiciones de Santander para los festivos de Semana Santa, pero la actividad estará condicionada a las dosis existentes: en cuatro días se espera vacunar a 2.700 personas. Son mayores de 80 años que quedan por recibir la primera dosis y grupos prioritarios de 55 a 65 años, como docentes.

Baleares no cerrará estos días festivos ni los puntos de vacunación masiva ni los centros de salud y seguirá inmunizando a los mayores de 80 años y el objetivo que se marca el Gobierno balear es llegar a poner 4.4000 dosis diarias. Idéntico planteamiento hacen en Navarra, donde se vacunará todos los días con la vista puesta en que todos los mayores de 80 años tengan puesta la primera dosis cuando finalice la semana de Pascua.