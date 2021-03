Transportistas piden a las terminales que abran las 24 horas para evitar el colapso del efecto Suez

Según ha explicado la entidad en un comunicado, la ampliación de los horarios de las terminales es una "constante reivindicación" del sector transportista, ya que cada día en el Puerto de València se generan colas de más de cinco horas que afectan a 3.000 transportistas y suponen unas pérdidas de tres millones de euros al mes.

Para paliar esta situación, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, anunció el pasado viernes la ampliación de los horarios de MSC Terminal Valencia y CSP Iberian Terminal, que empezarán a las 6 de la mañana desde el próximo 13 de abril y prolongarán su hora de cierre.

A la espera de conocer en detalle las nuevas condiciones horarias, FVET solicita que la tercera terminal (APM) se una a la ampliación para lograr la "necesaria agilidad" del tráfico.

No obstante, a esta reivindicación para resolver un "problema estructural" se suma ahora la congestión que va a suponer el bloqueo del Canal de Suez. "Esperamos tener una gran afluencia de contenedores, entre 20.000 y 25.000, en un plazo inferior a 15 días y si ya en la operativa normal vivimos atascos de cinco horas, en este momento el caos y el perjuicio para el conjunto de la sociedad puede ser inmenso", ha detallado Carlos García, secretario de FVET.

De esta forma, FVET insiste en la necesidad de que, de manera continuada, las terminales cuenten con un horario "más amplio y flexible que el actual". "El anuncio de MSC Terminal Valencia y CSP Iberian Terminal nos suena bien pero necesitamos conocer los detalles y que se sume a la iniciativa la tercera terminal, APM", ha precisado García.

En cualquier caso, a esta reivindicación ahora se une la necesidad puntual de "absorber" el esperado tráfico que llegará este mes de abril. "No tomar medidas causará graves consecuencias no solo a las empresas de transporte sino al conjunto de la sociedad, desde empresas a las que no les llega el suministro hasta bienes de consumo", ha advertido.

PÉRDIDAS PARA EL SECTOR

Las "constantes colas" que se generan en el Puerto de València, especialmente desde el pasado mes de septiembre, además de pérdidas económicas, suponen otro tipo de consecuencias laborales, según recalca la Federación.

"Clientes perjudicados con el servicio al no poder realizarlo en el tiempo estimado, chóferes sufriendo situaciones indignas ante las largas horas de espera afectando a su tiempo de conducción y descanso y empresas que no alcanzan la rentabilidad como para sostener su actividad en estas condiciones", enumera.

La situación también transciende más allá de los transportistas debido a los atascos que se generan en la V-30 y en los accesos al Puerto de València, especialmente en la franja horaria más crítica para acceder a las terminales, que se sitúa entre 16.00 y las 19.00 horas.