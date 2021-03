Un terç dels trens de la línia Madrid-Conca-València van arribar amb retard en 2019 i 2020

Així consta en una resposta parlamentària del Govern al senador de Compromís, Carles Mulet, que es queixava del "caos ferroviari" en aquesta línia i arribava a preguntar-se si respon una estratègia "per a desmantellar el servici una vegada derrotada la paciència dels usuaris".

En la seua contestació, el Govern destaca que el percentatge d'incidències en el corredor atribuïbles a Renfe va ser del 6,3% entre 2019 i 2020 (1 gener-31 octubre). També recorda que l'any passat va haver-hi una forta baixada de l'oferta, sobretot entre abril i juny quan va passar de tres trens al dia per sentit a solament un, encara que des de juliol és de dos al dia per sentit.

En tot cas, assegura que en la puntualitat anual d'aquesta línia va haver-hi una "lleu millora" en 2020 i defèn que es deu a les limitacions de velocitat i a les avaries de material i esperes ocasionades per la concatenació de retards en els successius servicis.

Segons les xifres d'ADIF, en 2019 es van oferir 2.277 trens en aquesta línia, dels quals 1.423 van arribar a la seua hora (62,5%) i 56 van ser suprimits. Entre els 798 amb retard, 413 van arribar entre 11-20 minuts tard, 274 de 21 a 40 minuts, 79 entre 41 i 60 i 32 trens amb més d'una hora de diferència.

En 2020, entre gener i octubre va haver-hi 1.308 trens en el corredor: 842 puntuals (64,37%) i 26 cancel·lats. Dels 440 amb retard, 186 entre 11-20 minuts, 170 entre 21 i 40, 47 entre 41 i 60 i 37 més d'una hora.

Respecte a les causes imputables a ADIF, en 2019 va haver-hi 246 trens impuntuales o suprimits, la majoria per limitacions de velocitat (fins el 209) i avaries en les instal·lacions (12), i en 2020 altres 141 (de nou amb 118 per velocitat i altres 18 per avaries en les instal·lacions).

50 TRENS AFECTATS PEL MAL TEMPS

Les empreses ferroviàries van ser les responsables de retards o cancel·lacions de 569 trens en 2019 (25%) i 259 en 2020 (19,8%), la majoria per incompliment de la marxa i per esperes dels operadors. Un altre motiu alié de la tardança en tots dos anys en aquesta línia va ser la meteorologia, sobretot en 2020 amb 50 trens afectats.

En la seua resposta, datada el 26 de març a la pregunta de principis de febrer, el Govern també ressalta la instal·lació del nou sistema de gestió de la circulació de bloqueig per alliberament automàtic en via única amb control de tren centralitzat en el trajecte entre Bunyol i Utiel (València). Segons les seues previsions, açò permetrà incrementar la regularitat i la fiabilitat del tram.

Renfe també va presentar recentment les obres de millora que es duran a terme en l'estació de Xiva (València), per 465.000 euros i un termini d'execució de cinc mesos. Inclouen rampes d'accés a l'edifici de l'estació, rampes accessibles al final de l'andana i altres actuacions per a garantir l'accessibilitat, millorar l'eficiència energètica, modernitzar les marquesines i adequar els sistemes de canalització d'aigües pluvials.