Sharon Stone revela que un cirujano le puso implantes mamarios más grandes sin su consentimiento

La actriz Sharon Stone acaba de publicar un libro con sus memorias, llamado La belleza de vivir dos veces (The Beauty of Living Twice), un texto del que hizo algunos avances en un artículo publicado por el diario The Times en el que cuenta, entre otras cosas, cómo acabó teniendo unos pechos más grandes de los que deseaba.

Stone tuvo que someterse a una operación de pecho para extirparle unos tumores "gigantes, más grandes que solo mi seno". La cirugía debía ser reconstructiva y dejarla limpia de esas masas cancerosas.

Al despertar descubrió que el cirujano había "pensado que me vería mejor con senos más grandes y 'mejores'", según le explicaron.

"Cuando me quitaron el vendaje, descubrí que tenía senos más grandes, más que una copa completa, unos que él cirujano dijo que iban 'mejor con el tamaño de tu cadera'", rememoraba la actriz, que decía pesarosa: "Él había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento o consentimiento".

Sharon Stone revela también en esas memorias que la presionaron para tener sexo con uno de los coprotagonistas con los que trabajó.

Un productor, según narra la actriz, sin decir el nombre del mismo ni de la película a la que se refiere, fue a verla. "Me explicó por qué debería follarme a mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en la pantalla", escribió Stone, que rechazó el consejo y que denunció haber pasado por muchos sucesos similares a lo largo de su carrera, en la que le presionaron para hacer sexo con grandes empresarios de la industria del cine.