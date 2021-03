Pleno.- Aprobado el recurso judicial contra el Gobierno de Aragón por incumplir el convenio de la dependencia

El consejero municipal de Acción Social, Ángel Lorén, se ha referido al decreto de Alcaldía por el que se acuerda interponer recurso para reclamar por vía judicial al Gobierno de Aragón por la encomienda de gestión de ayuda a la dependencia, que debe cubrir todos los gastos de gestión.

Ha explicado que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido un informe en el que dice que el Gobierno de Aragón "debe financiar la totalidad del coste real de ayuda a domicilio para personas dependientes y existe la posibilidad de interponer recurso".

En el informe se exponen razones de interés público, ha apuntado Lorén para detallar que transcurrido el plazo de respuesta y sin haber tenido contestación, por razones de urgencia, se acuerda interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa del que ha de darse cuenta al Pleno en cumplimiento de la ley y los intereses municipales. A su parecer, se trata de un "paso importante en la regularización" de este servicio.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha mostrado su apoyo al argumentar que el recurso judicial "debía haberse producido hace mucho tiempo" porque es "notoria" la infradotación en la encomienda de gestión de atención domiciliaria a la dependencia, de más de un millón de euros.

DESCOLGAR EL TELÉFONO

La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha anunciado el voto en contra del recurso al preguntar "si no pueden descolgar el teléfono y llamar a Lambán". Ha pedido que se sienten a negociar en la comisión bilateral, que es el espacio "idóneo y adecuado" en cumplimiento de la Ley de capitalidad y ha recordado que son servicios que no pueden tener interrupción y hay que hacer la adecuación del precio por hora de prestación del servicio.

La concejal de ZeC, Luisa Broto, ha recordado que la encomienda de gestión en 2020 ha tenido un desfase de unos 150.000 euros y en años anteriores de 220.000 euros. Para 2021, el desfase de 1 millón de euros se debe a la garantía de cumplimiento del convenio que dignifica las condiciones de las trabajadoras. "Firman una adenda y luego ponen un recurso, lo que es sorprendente", ha considerado.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha tildado de "curiosa" la forma de negociar al aprobar tres recursos contencioso-administrativos y además con "urgencia". Ha dicho que al poner un requerimiento al Gobierno de Aragón le dan un "ultimátum" en forma de tres recursos -uno de 18 millones de euros por los fondos de capitalidad, otro de 6 millones del convenio de servicios sociales y este de 1 millón de euros por la ayuda a la dependencia- y no una vía de negociación.

Lorén ha respondido que la mejor forma de negociar "no es tener una charleta, sino tener los deberes hechos y no perder la perspectiva de defender los intereses de los zaragozanos". Lo sorprendente es que no se presentara el recurso antes cuando ya había más de 220.000 euros de déficit, ha considerado.

El alcalde, Jorge Azcón, ha dicho que la estrategia del Gobierno municipal "siempre será la del diálogo, pero también se defenderá a la ciudad para no perder uno solo de los derechos que pueda tener". En su intervención ha aclarado que "si no se puede dialogando se hará donde lo tengamos que hacer" porque "nos pagan por defender a la ciudad y es lo que hacemos con estos recursos según los informes de la asesoría jurídica".

RECONOCIMIENTOS

Por otro lado, se han aprobado varios reconocimientos extrajudiciales de crédito derivados de gastos de años anteriores, que es un procedimiento extraordinario cuando el presupuesto está cerrado. Atañen a facturas de 2020 que se recogen en 67 expedientes y suman un total de 4.670.000 euros

Al inicio del Pleno, la Corporación Municipal ha trasladado su pésame por los fallecimientos del expresidente del Gobierno de Aragón, Juan Antonio Bolea Foradada, entre los años 1978-1981; del compositor turolense José Luis González Uriol, y el exalcalde del barrio rural de Monzalbarba, Joaquín Tiestos.

En otro orden de cosas, la Corporación ha dado la enhorabuena a la directora de cine Pilar Palomero, por los cuatro Premios Goya -a la Mejor Dirección Novel; al Mejor Guión Original; a la Mejor Dirección de Fotografía; a la Mejor Película- y a la atleta Shalma Pallaruelo por su premio 'Princesa Leonor' del Deporte.