Boires aquest dimecres a l'interior i litoral de València i temperatures de fins el 22ºC a Alacant

Aquesta jornada hi haurà cel poc nuvolós, tendint a clar, i vent del nord-oest fluix a moderat.

Les temperatures no patiran canvis. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 12ºC i una màxima de 22; la de Castelló, de 9 i 20ºC; i la de València, de 8 i 19ºC.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a hui és baix-mitjà en tota la Comunitat, ha informat el '112 Comunitat Valenciana'.

Per a matí, Dijous Sant, s'esperen intervals de boires o núvols baixos a primeres i últimes hores i hi ha probabilitat de cels tèrbols per pols en suspensió. S'aconseguiran els 23ºC.

I Divendres Sant les temperatures descendiran dos graus, fins als 21ºC, mentre que s'esperen arruixades locals amb tempestat i fang en l'interior de la mitat nord.