Una tractorada d'arrossers de l'Albufera denuncia que la futura PAC els arruïnarà

Els agricultors que cultiven arròs en l'Albufera van matinar aquest dimarts per a pujar-se als seus tractors i recórrer els carrers de València per a protestar per “l'última maçada” que rebrà el sector. Es tracta de la proposta que el Ministeri d'Agricultura ha presentat davant la Unió Europea (UE) per a l'aplicació a Espanya de la futura Política Agrícola Comuna (PAC), corresponent al període 2023/2027.

Als seus ulls, les mesures que planteja la cartera de Luis Planas poden “disminuir les ajudes directes a les explotacions arrosseres de la Comunitat a uns nivells que, en la majoria de casos, no permetrien la supervivència del cultiu”, segons van denunciar les dues principals organitzacions agràries valencianes –La Unió de Llauradors i l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA)–, els qui van convocar la tractorada.

A les 7.20 del matí, en fila índia, més de 300 tractors van partir des de Cullera, Benifaió, Sueca, Sollana, El Romaní, Silla, Massanassa i diverses pedanies de València i es van dirigir a la capital. Durant el recorregut, van efectuar una xiulada davant la seu de la Conselleria d'Agricultura “com a avís que ha de defensar-nos perquè, si no ho fa, la pròxima mobilització serà a les seues portes i de forma menys pacífica”, va apuntar el president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.

“Perilla el futur del sector arrosser valencià. Els plans de Madrid amenacen amb retallar fins a un 50% les ajudes de la PAC a l'arròs, la qual cosa faria inviable i insostenible el cultiu”, va explicar Aguado, que va defensar que, “sense arròs”, parcs naturals com l'Albufera i la Marjal Pego-Oliva “serien un canyar ple de mosquits”. De prosperar la proposta del ministeri, aquestes associacions vaticinen unes pèrdues d'uns 7 milions d'euros anuals per als arrossers valencians, la qual cosa en total sumaria més de 35 milions d'euros durant eixos cinc anys.

El secretari general de la Unió, Carles Peris, es va pronunciar en la mateixa línia. Va assegurar que la reducció de les ajudes directes que rep el sector no permetria “la supervivència del cultiu” en la Comunitat. “L'actual convergència i la nova PAC que pretén imposar el ministeri pot fer desaparéixer part del cultiu de l'arròs en la Comunitat Valenciana, però no donarem el nostre braç a tòrcer i arribarem fins on faça falta”, va prometre.

Peris també va criticar que “amb menys ajudes i cada vegada més papers, més burocràcia, tot és cada vegada més complicat. No s'adonen que, si volen uns parcs naturals com l'Albufera o la Marjal Pego-Oliva en bon estat, si no hi ha arròs, si no hi ha arrossers, no hi ha futur per a aquests [parcs]”. Tots dos col·lectius demanen al ministeri que active mesures compensatòries per al sector a l'hora d'aplicar la convergència a partir de 2023.