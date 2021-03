Chenoa toma su decisión más difícil y no se casará tampoco este año

No está siendo un año fácil para Chenoa. A su éxito profesional se le han sumado dos contratiempos que ponen la nota triste a su vida personal: la cancelación de su boda por la pandemia y el reciente muerte de su amigo Álex Casademunt en accidente de tráfico.

Tras el varapalo de perder a su compañero en OT, y según señala, ¡Hola!, la artista se ha cogido unos días para descansar y desconectar, aunque ya ha vuelto al trabajo.

Según la información de la revista, Chenoa se encuentra totalmente volcada en la composición de las canciones de su próximo disco, preparando conciertos y estudiando varios proyectos para televisión.

Proyectos ilusionantes en los que, según ¡Hola!, no entra casarse este año tampoco. Su boda con el cirujano Miguel Sánchez Encinas, que tenía previsto celebrarla el pasado 14 de junio, parece ser que tampoco será este 2021.

"Sin prisa, pero sin pausa", destaca la publicación en boca de la cantante. "Las ganas y la ilusión no se han perdido, pero, en estos tiempos, hay que ser prudentes".

La Chenoa más sincera

La Chenoa más sincera y natural se dio cita en el plató del El Show de Bertín hace ahora un mes. La cantante se abrió como nunca en un plató e hizo un repaso a los temas más importantes de la faceta más privada de su vida.

Así, habló de su actual novio y prometido, Miguel Sánchez Encinas, contando detalles de su relación hasta ahora poco conocidos.

Chenoa también quiso hablar de su boda suspendida por la pandemia -"de momento, no hay fecha", aseguró- y de sus problemas para convertirse en madre. "He tenido problemas de endometriosis, y no es algo que me haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio", comentó.