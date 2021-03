Ajudes per quatre milions d'euros per al sector cultural de València

L'Ajuntament de València va fer pública ahir la quarta convocatòria d'ajudes fruit del Pla Resistir, que aniran destinades a les empreses del sector cultural que no van ser beneficiàries en la primera convocatòria. Les ajudes tenen un pressupost de 4 milions d'euros, que provenen dels diners sobrants dels 28,8 milions del pla, en el qual l'ajuntament participa al costat de la Generalitat Valenciana i la Diputació.

“En la primera convocatòria es van beneficiar d'aquestes ajudes 418 empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat, que van rebre 890.000 euros. En aquesta ocasió, la qual cosa presentarem és precisament la resta d'epígrafs de l'IAE que no estaven en la convocatòria inicial”, va explicar ahir la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Pilar Bernabé, que va presentar les ajudes al costat de la titular d'Educació i Acció Cultural, Maite Ibáñez.

En aquesta edició s'han afegit empreses relacionades amb el sector de l'educació com a escoles infantils, escoles de dansa, acadèmies d'idiomes o empreses que realitzen activitats extraescolars, “perquè som conscients que en l'últim any han patit clarament els efectes d'aquesta crisi, ja que molts dels xiquets de la ciutat no han pogut assistir a les extraescolars, i hem pensat que era just que l'Ajuntament poguera col·laborar amb aquestes empreses”, va afegir Bernabé.

La Junta de Govern Local aprova aquest dimecres aquesta convocatòria d'ajudes i a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) s'obrirà un termini de 20 dies naturals per a presentar les sol·licituds.

Bernabé va recordar que el Consistori “porta destinats prop de 14 milions d'euros en aquestes ajudes”. L'Ajuntament ha completat el Pla Resistir amb ajudes als sectors tradicionals, amb un pressupost de 2,3 milions d'euros i ajudes al sector del taxi, amb un import que pot arribar fins als 5,5 milions d'euros. A més, les empreses “podran complementar aquestes ajudes amb les quals recentment ha anunciat el Govern central”.