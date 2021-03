La Comunitat es blinda amb 10.000 policies per a vigilar el tancament

La Generalitat ha llançat una campanya per una “Pasqua segura” i desplegarà dispositius en zones d'afluència turística mentre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil blindaran el tancament perimetral de la Comunitat amb 10.000 agents. Aquestes són les línies generals del dispositiu de seguretat amb motiu de la Setmana Santa, que enguany té com a particularitat el tancament perimetral i les diferents restriccions, el compliment de les quals serà vigilat.

De fet, les dues pròximes setmanes seran “complexes”, ja que es preveu que “més de 700.000 valencians visiten parcs rurals, zones recreatives o d'acampada”. Així ho va explicar la consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo, que va incidir en la necessitat de no “baixar la guàrdia” enfront de la pandèmia.

Bravo es va reunir ahir amb el president de la Generalitat, Ximo Puig; el subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio; el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro; i representants de la Policia Nacional i Autonòmica i de la Guàrdia Civil per a abordar aquest dispositiu de seguretat conjunt. En total, es duran a terme dispositius en 50 municipis de tot el territori, per a controlar 52 àrees recreatives, parcs naturals i zones d'acampada, per als quals la Policia de la Generalitat desplegarà al 65% dels seus mitjans personals.

Bravo va destacar que es realitzarà un control de les mesures de prevenció enfront de la Covid, com de prevenció d'incendis forestals, en col·laboració amb la resta de cossos de seguretat, davant el “greu risc per al patrimoni natural” que suposa la presència “massiva” de població en aquests enclavaments. La consellera va insistir que aquests dies “podem divertir-nos i realitzar activitats” però “sempre des de la responsabilitat individual”.

En aquesta línia, va demanar que “continuem sacrificant-nos una mica més” i va recordar que cal “continuar mantenint la responsabilitat i el compliment de les normes”. A més, d'aquesta reunió va partir també una proposta per a demanar als ajuntaments afectats que celebren les seues juntes locals de seguretat per a “poder abordar la coordinació en el control d'aquestes àrees”.

D'altra banda, el subdelegat del govern, Rafael Rubio, va explicar que per part de Guàrdia Civil i Policia Nacional participaran 10.000 agents, que se centraran en els controls del tancament perimetral autonòmic, les estacions d'autobusos, ferroviàries i llocs susceptibles que es puguen produir concentracions de gent. Es preveuen 500 controls de Guàrdia Civil i altres punts de Policia Nacional. A més, va indicar que hi haurà reforç en zones turístiques i ciutats destacades en aquest àmbit com Benidorm o Gandia. Rubio va incidir en què “la Covid està ací” i mentre no estiga tota la població vacunada, continua havent-hi “perill latent”.

Respecte a l'àmbit municipal, el president de la FVMP, Rubén Alfaro, va reiterar la recomanació de convocar les juntes locals de seguretat per a millorar l'”eficiència” de la coordinació entre els cossos de Policia. També va cridar a evitar les “no festes”, pel fet que molts municipis habitualment celebren algun tipus de festivitat aquests dies.

A la ciutat de València, l'àrea de Protecció Ciutadana efectuarà controls en els pròxims dies, especialment durant la Setmana Santa, de les mesures de seguretat i prevenció en grans espais d'afluència ciutadana per a l'esplai, com les platges, la Devesa o el Jardí del Túria, entre altres. Per part seua, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va considerar que es podrà “començar a valorar alguna relaxació” de les restriccions pel coronavirus “si eixim de Setmana Santa amb incidència baixa”.

Així es va pronunciar Puig després d'atendre els mitjans ahir, davant els quals va insistir que “no és moment de relaxació” i que cal apostar per la “màxima prudència”. Segons el president, ara “estem molt bé" quant a les dades d'incidència de la pandèmia després d'un “esforç enorme de la ciutadania”, per la qual cosa “cal consolidar eixa posició”.

A més, va afirmar que l'objectiu és “Covid zero” en la Comunitat Valenciana. Per això, va advocar per arribar a l'estiu “en la millor condició possible”. En aquest sentit, creu que es podran donar “més oportunitats a la superació i la reactivació econòmica” si es parteix d'una situació epidemiològica favorable.

Vigilància especial per Setmana Santa

Dispositiu. Més de 10.000 agents, entre Policia Nacional i Guàrdia Civil, vigilaran aquests dies el compliment de les mesures sanitàries, sobretot el tancament perimetral.

Zones concorregudes. La Generalitat reforçarà la vigilància en zones rurals, recreatives i d'acampada, a les quals preveu que acudiran 700.000 valencians durant les pròximes setmanes.

Turisme. Hi haurà reforç de seguretat en zones d'afluència turística de la Comunitat Valenciana, especialment en ciutats com Benidorm o Gandia.

València. La Policia Local es desplegarà per Setmana Santa per les platges, la Devesa del Saler o el Jardí del Túria, entre altres punts molt visitats aquests dies.