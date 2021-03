Un 'smartwatch' con 24 modos deportivos por 21 euros, la oferta 'flash' con la que Amazon tienta a sus usuarios

Medir nuestra actividad deportiva se ha convertido en algo indispensable con lo que conseguimos observar nuestra evolución. Así, no hay deportista que no cuente en su muñeca con un dispositivo adecuado para todas estas funciones que le detalle la distancia recorrida, la velocidad a la que lo ha hecho según la disciplina practicada, las calorías quemadas y el ritmo cardiaco si incorpora este registro, entre otros datos y análisis. Por todo ello no es de extrañar que los smartwatches se hayan convertido en uno de los wearables más populares, solo superados por los auriculares inalámbricos que también están muy vinculados a la actividad deportiva.

A la hora de elegir el modelo más adecuado para nosotros, debemos tener en cuenta las prestaciones que queremos tener al alcance en nuestra muñeca puesto que, por ejemplo, no todos incorporan medidor de ritmo cardiaco. La mayoría de modelos cuentan con un contador de pasos, de calorías y de distancia, pero hay que sopesar si queremos contar con un GPS que nos ayude a establecer con más detalle el trayecto recorrido.

Otro de los aspectos que, sin duda, hay que tener en cuenta es el precio, puesto que algunos modelos alcanzan cifras que no todo el mundo se puede permitir, y menos si acaba de empezar a practicar la disciplina deportiva para la que lo requiere. Claro que, en muchas ocasiones, nos topamos con ofertas tan interesantes como la flash que hoy hemos encontrado en Amazon: el smartwatch de Elegiant, que incluye podómetro y 24 modos deportivos, está rebajado, durante las próximas horas o hasta fin de stock, un 43% para que pueda ser tuyo por apenas 21 euros.

- Con casi 8.000 valoraciones... ¡y por 25 euros! Para los que prefieren modelos más baratos en los que, sin embargo, no falte ninguna prestación, este de Umidigi es ideal. Así lo opinan los muchos usuarios que ya han apostado por él y que le han hecho alcanzar las cuatro estrellas doradas, alabando, entre otros, su pantalla a color de 1,3 pulgadas, sus 14 modos deportivos o sus 15 días de autonomía.

- Gran pantalla... ¡y 10 días de autonomía! Con el mismo precio del modelo anterior, pero con prestaciones más sencillas, este modelo de Willful ha hecho las delicias de aquellos que quieren estrenarse en el mundo de los smartwatch con modelos fáciles de manejar y disfrutar. Este, en concreto, pone a nuestra disposición 11 modos deportivos, es resistente al agua y nos proporciona hasta 10 días de autonomía antes de requerir una carga.

