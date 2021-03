La estrategia de vacunación contra el coronavirus ha tenido un impulso este martes con dos factores: la llegada de la vacuna monodosis de Janssen a mediados de abril y la decisión de inocular con solo una dosis a quienes ya hayan pasado la enfermedad. Ello ha causado varios cambios en el calendario, adelantando la aplicación del medicamento a quienes no esperaban recibirla tan pronto.

Con ello, el Gobierno quiere acelerar el proceso para llegar al 70% de la población inmunizada en el verano. Y es que se busca superar los retrasos que ha habido recientemente en la campaña, el más importante de ellos el alto marcado a la aplicación de AstraZeneca durante nueve días la semana pasada, mientras se solventaban las dudas sobre el medicamento.

También se pretende superar los problemas que se ha encontrado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en cuanto al suministro: de los 69,1 millones de dosis que se han pactado para España, solo ha llegado 8,5 millones, el 12,3% de lo acordado.

Pero el ritmo es desigual: mientras que Andalucía ya ha puesto el 95,1% de las dosis que le han sido entregadas y Baleares el 96%, en Murcia se ha aplicado un 86% de las dosis.

De acuerdo con los datos publicados este martes, en España ya hay 2,6 millones de personas con pauta completa. pero sigue habiendo sombras, sobre todo con el grupo de personas entre 66 y 79 años, para los que aún no ha comenzado del todo el proceso y que ahora mismo están en el limbo.

¿En qué casos recibiré solo una dosis?

Las tres vacunas que hasta el momento estaban siendo aplicadas en España (Pfizer BioNtech, AstraZeneca y Moderna) son de dos dosis, que deben ser administradas con varias semanas de diferencia. Este esquema cambiará con la próxima llegada de la primera vacuna monodosis, Janssen,

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad se ha hecho eco de diversos estudios científicos que certifican que una sola dosis es suficiente en aquellas personas que han pasado la enfermedad.

"Se han publicado dos artículos en The Lancet que muestran el incremento de la respuesta inmune tras la administración de una dosis de vacuna en personas con infección previa", se señala en la más reciente actualización de la estrategia. "Uno de los estudios realizado con 72 sanitarios, muestra que las 21 personas con infección previa responden a la administración de una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech (a los 21-25 días tras la vacunación) con un título de anticuerpos neutralizantes más elevado que las personas que no han tenido infección previa",

Con base a ello, la Comisión de Salud recomienda una única dosis en personas de 65 o menos años de edad con antecedente de infección previa, y las dos dosis para 65 años o más.

¿Y si me contagié pero Sanidad no lo reflejó?

Cuestión diferente será determinar qué es para Sanidad el antecedente de infección previa. Es claro en personas que han estado hospitalizadas, o que han pasado la infección en casa pero con el seguimiento de las autoridades sanitarias, pues de todo ello hay registros oficiales.

Sin embargo, hay miles de personas con sospechas de haber pasado la enfermedad, pero que nunca se han realizado una prueba para saber si han pasado la enfermedad o han desarrollado anticuerpos.

Para estas personas, Sanidad no ha aclarado si se deben hacer o no una prueba serológica para determinar si han pasado o no la enfermedad, aunque en anteriores actualizaciones de la estrategia no se recomendaba su realización "antes o después de la vacunación".

¿Sigue siendo segura la AstraZeneca?

Otro cambio reciente en la estrategia es la aplicación de la vacuna de AstraZeneca para la franja etaria de entre 55 a 65 años, elevando así el límite, que antes estaba en los 55 años.

La también conocida como vacuna de Oxford sigue rodeada de polémica, al verse asociada a la muerte de varias personas en Europa (una de ellas, una profesora de un instituto de Marbella), que sufrieron derrames debido a trombos días o semanas después de haber sido inoculados. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento ya confirmó la semana pasada que se trataba de un medicamento seguro y que no había ninguna evidencia que la asociara a los fallecimientos.

También se trata de la vacuna que más reacciones causa tras su aplicación. Quienes la reciben suelen sufrir fiebre y dolores en un grado que incluso les impide ir a trabajar, como ha sucedido con cientos de profesores y miembros de las Fuerzas de Seguridad, que se han puesto de baja tras la inyección.

De hecho, las autoridades sanitarias recomiendan la administración de paracetamol en la víspera de recibirla, para amortiguar los efectos secundarios.

España suspendió su aplicación durante nueve días por todas estas circunstancias, pero la reanudó después de que la EMA confirmara su seguridad y la amplió hasta los 65 años.

Alemania también había suspendido la vacuna de Oxford, pero la reanudó el pasado 19 de marzo. Ahora ha decidido limitarla solo a personas mayores de 60 años ante "los datos existentes sobre efectos secundarios que son raros, pero graves".

¿Puedo recibir la AstraZeneca si no soy trabajador esencial?

Desde un principio, y debido a sus limitaciones por edad, la AstraZeneca fue la vacuna designada para colectivos de trabajadores esenciales, que según Sanidad son los siguientes grupos:

Servicios de salud pública implicados en la gestión de la pandemia

Personal sanitario y sociosanitario no vacunado, incluyendo: servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, ayuda a domicilio, centros de menores y de día, estudiantes sanitarios y sociosanitarios en prácticas

Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de farmacias, protésicos dentales, logopedas y psicología clínica

Trabajadores de instituciones penitenciarias

Fuerzas y cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas; docentes y personal de educación infantil y educación especial.

Con la ampliación de los límites para la AstraZeneca, Sanidad recomienda comenzar a vacunar a la población general de entre 56 a 65 años, comenzando por los de mayor edad. Ello ha causado que esta franja comience a ser inoculada incluso antes de otros de más edad, como la franja de 66 a 79 años.

En Madrid, esta parte de la campaña comenzó este martes con la inoculación en el Wanda Metropolitano de vecinos de 65 años, muchos de los cuales manifestaron su sorpresa, pues no esperaban ser llamados tan rápido.

¿Cuándo y a quienes les toca la Janssen?

La llegada de la vacuna monodosis de Janssen es la gran novedad de la campaña. Ya la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo el domingo pasado que se confía que con este medicamento se acelere el ritmo de vacunación en el país, que se pretende llegue al 70% en el verano.

El Gobierno de España espera recibir 20,8 millones de dosis de Janssen de aqui a finales de año. Otra cosa será el ritmo en el que sean entregadas, que puede ser lento si se toman los antecedentes de los otros medicamentos: De los 20,8 millones de dosis adquiridas de la Pfizer BioNtech, solo han llegado 5,5 millones; de Moderna solo han llegado 650.400 de 16,7 millones, y de AstraZeneca dos de las 31,5 millones comprados.

La Janssen, que comenzará aplicarse en toda la UE a partir del 19 de abril, será utilizada en principio en los grupos de mayor edad, aquellos que están siendo actualmente inoculados con las vacunas de ARN mensajero (Pfizer BioNtech y Moderna), es decir, mayores de 80 años que no están en residencias. La campaña en esos centros (tanto de residentes como de personal que los atiende) es el tramo más avanzado; Sanidad estima que ya ha sido inoculado un 90%.

¿Qué pasa con los de 70 años?

Así, con los cambios para AstraZeneca y la llegada de Janssen, el de 66-79 años es el grupo de entre los de mayor edad que se ha quedado en una especie de sandwich: deben esperar a que se termine con la franja de mayores de 80, pero no pueden recibir aún la AstraZeneca. De acuerdo con Carolina Darias, la vacunación de los mayores de 80 años terminará "en 15 días" durante abril.

Ahora mismo, es el grupo que sigue, y que será inoculado con Pfizer, Moderna y Janssen. Y más adelante, los menores de 60 años con riesgo alto de padecer COVID-19.

En la Comunidad de Madrid, tras los días festivos de Semana Santa se comenzará a vacunar al grupo de 77-79 con Pfizer. La explicación de la Consejería es que en muchos centros ya se ha terminado con la primera dosis para mayores de 80 años, y como aún faltan varias semanas para que se proceda a la segunda, se abrirá entretanto para los de 79, 78 y 77 (en ese orden) a fin de que la campaña no se quede detenida.

¿Cuándo me toca a mí?

Sanidad está actualizando constantemente la estrategia, en función de las vacunas que se reciben y las evidencias de los nuevos estudios científicos. Una de las recomendaciones es no llamar a titulo personal al centro de salud, sino esperar la llamada de las autoridades sanitarias, que le indicarán al usuario el sitio y la fecha en las que debe acudir.

Para tener una idea de cuándo se podría producir esa llamada, la firma Omni Calculator ha desarrollado una aplicación en la que, introduciendo datos como edad o lugar de residencia, se puede calcular la fecha aproximada. Puedes consultarla en este enlace.