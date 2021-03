Anabel Pantoja responde contundente a los ataques de su primo Kiko y cuenta su sufrimiento cada vez que iba a 'Sálvame'

Anabel Pantoja dio un paso atrás. La influencer dejó hace unas semanas Sálvame por su propio bienestar, según argumentó ella misma, y se fue a vivir definitivamente a Gran Canaria con su novio, pero eso no le ha asegurado mantenerse al margen de la guerra que vive su familia representada en las figuras de su primo Kiko y de su tía Isabel.

Hace unos días, fue el Dj quien habló de ella y no lo hizo en buenos términos, ni mucho menos. "Ella dice: 'me voy a quitar de Sálvame, si me quito de aquí no me entero', pero no se da cuenta de que ella come de esto", cargaba su primo contra ella.

Unas palabras que han dolido a la excolaboradora, quien ha reaccionado a través de una revista. "Solo le pido que me respete", sentencia contundente Anabel en la revista Semana.

Además, también habla del sufrimiento que era para ella acudir cada día a Sálvame, donde se trataba esta cruenta batalla en la familia Pantoja y que la deja a ella en medio, por lo que acabó dejando el programa. "No podía seguir así, me generaba mucha ansiedad", cuenta.

"Mucha gente piensa que pierdo el dinero que ganaba en Sálvame, pero es que no me compensaba", dice también.

Además, Anabel y su novio Omar cuentan las horas para que este arranque su participación en Supervivientes, programa que está a punto de comenzar en Telecinco. A este respecto, la joven influencer asegura tener algo de "miedo" por la repercusión que tendrá.