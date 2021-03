Lolita, incapaz de contener la emoción al cerrar la primera temporada de 'La noche D'

La primera temporada de La noche D ha llegado a su fin. El programa de Dani Rovira se despidió este martes con una entrega dedicada a la fiesta, que contó con invitados como Hugo Silva, Fernando Tejero o Lolita Flores. Esta última dejó claro que los momentos festivos no tienen que estar necesariamente exentos de emoción, y no pudo contener las lágrimas al recordar el momento en el que recibió un Goya.

Antes, la artista mencionó las fiestas que realizaba su familia, cuyo poder de convocatoria no era en absoluto desdeñable y por su casa pasaba todo tipo de famosos, incluso la mismísima Audrey Hepburn: "Mi madre tenía un poder de convocatoria que llegaba desde el más flamenco hasta la alta alcurnia", contó.

Sin embargo, Lolita lamentó no haber celebrado como es debido su Goya en el 2002, cuando ganó el premio a mejor actriz revelación de la Academia de Cine por su participación en la película Rencor.

El discurso de Lolita en los Goya

"Esto lo veía yo en la tele y no me lo creía. Yo solo quiero decir que han sido días de nervios que he intentado ocultar, que Miguel Albadalejo ha hecho posible que yo cumpliera uno de mis sueños, que era verme en la pantalla grande. Creo que todas se lo merecen y yo también, y que además se lo quiero agradecer a mi familia, a la que está arriba y la que está aquí, a mi hermana, y a mis hijos, que estuvieron muchas noches sin mí y yo muchas noches sin ellos. Esta es la recompensa. Muchas gracias y espero ser merecedora no solo hoy, si no siempre", decía Lolita en el vídeo en el que recogía el galardón.

"Me pongo a llorar siempre. Es muy emocionante. Los que hemos pasado por ahí, aunque no me llamen más para el cine y ni aunque me den ningún Goya más, este es para mí, este es mío", ha dicho en el programa de Rovira, secándose las lágrimas.

La cantante recordó que en esa ocasión no tuvo su fiesta, pues trabajaba al día siguiente. "Tenía que cantar, entonces mi fiesta fue con el traje de Dior que me habían prestado, encima de la cama, y estuve viéndome 250 veces, porque yo no daba crédito. Nunca pensé que me lo iban a dar y cuando dijo Bardem mi nombre...", recordó, emocionada.