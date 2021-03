Sergio, en 'First dates': "Me considero un 'nini' especial: Ni estudio, ni trabajo, ni quiero, ni lo intento"

"Ahora mismo me considero un 'nini', pero no uno cualquiera, uno especial, un 'nininini': Ni estudio, ni trabajo, ni quiero, ni lo intento". Así se presentó Sergio en First dates en busca de "una mujer que me robe el corazón".

El alicantino explicó su pasión por los tatuajes: "Con 15 o 16 años empezó a interesarme y es ver a una mujer tatuada y se me van los ojos, me llaman mucho la atención. En el tema sexo, si veo a una mujer desnuda con las piernas tatuadas...".

"¿Qué mujer te rompe los esquemas? ¿Cómo tiene que ser?", le preguntó Carlos Sobera al comensal, que le contestó: "Me tiene que ser fiel, hacerme reír, ser atenta conmigo, cariñosa, con un buen culo y unas buenas tetas".

Michelle, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Michelle: "Mis dos últimas relaciones serias se acabaron porque me fueron infieles", comentó la alicantina antes de conocer a su cita. "Los chicos me gustan morenos, con tatuajes, más altos que yo, sinceros y fieles", añadió.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor, pero Sergio cogió confianza demasiado rápido, sobre todo con el tema del sexo, algo que no gustó nada a la dependienta.

"Me ha parecido que era un tema demasiado íntimo como para tratar a la media hora de conocernos", afirmó Michelle, pero su cita no se percató y pasó a relatarle sus virtudes sexuales.

Sergio y Michelle, en ‘First dates’. MEDIASET

"Tengo un don con la lengua y comiendo el 'ñoco' soy un experto", comentó Sergio, que le aclaró a su pareja del día que en tema sexual "soy un guarro, de mecha corta, y si me buscas, me enciendo".

Tantos detalles hicieron fracasar por completo la cita entre ambos ya que Michelle aseguró que "en algunos momentos de la velada he estado un poco incómoda" y no quiso tener una segunda cita: "Creo que no ha superado del todo la ruptura con su expareja".