Ayuso afirma que la entrada de Cantó en su lista no fue "ninguna imposición"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que la entrada del exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas, y último fichaje del PP, Toni Cantó, en su lista electoral para las elecciones del próximo 4 de mayo no fue "ninguna imposición".

"Es una persona de la que tengo muy buena opinión y que ya conocía meses atrás. Creo que es una forma de ir poco a poco integrando a personas de un partido político que ahora mismo no sé qué futuro tendrá", ha manifestado Ayuso.

Asimismo, la líder regional ha destacado que Cantó es una "persona con valía" que ostentaba un concepto "muy positivo" de su proyecto político, y que de la lista de 136 tiene el derecho a tener un espacio igual que cualquier otra persona que ha llegado de fuera y también se encuentra en ella.

Preguntada por el posible conflicto interno entre Génova y el Ejecutivo regional sobre la llegada del político valenciano, la mandataria ha expresado que las listas las han configurado "juntos" en una reunión con un "gran entendimiento y confianza".

"Yo siempre he priorizado hablar de la gestión porque es lo más importante a lo que nos hemos dedicado estos dos años. Sin embargo, la propuesta no me pareció mal y no ejercí mi derecho como candidato a vetarlo", ha apuntado.

Además, Ayuso ha destacado que su proyecto político tiene "capacidad para ir absorbiendo poco a poco a lo mejor de los demás partidos", y a pesar de que quiere gobernar sola, aspira a llevar una gestión en "libertad" integrando a los mejores representando así a "todo el mundo por igual".