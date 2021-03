Ensems presenta una edición "ambiciosa y sinfónica" con más de 20 actuaciones y proyectos pedagógicos

Con el lema 'islas-refugios-paraísos', el certamen pretende ser "un espacio para la reflexión en torno a las circunstancias actuales, con propuestas sonoras de vanguardia que configuran un evento de carácter paritario y con equilibrio territorial entre proyectos valencianos, estatales e internacionales".

En 2021, las actividades se desarrollarán en dos momentos del año: del 7 al 16 de mayo y del 15 al 26 de septiembre. Los espectáculos se desarrollarán en diversos espacios de València, Castelló y Alicante, aunque la sede principal será el Palau de les Arts de la capital del Turia.

El encuentro contará con una nutrida presencia de representantes internacionales. De este modo, actuarán los británicos The Riot Ensemble, galardonados con el premio de la Fundación Ernst Von Siemens como mejor formación del 2020. También estarán los grupos Schallfeld Ensemble (Austria), Ensemble Mosaik (Alemania) y el Trío Agora (Lituania), conjuntos jóvenes ya consolidados en el circuito de las músicas experimentales.

Como compositoras invitadas participarán Unsuk Chin (Corea) y Liza Lim (Australia), así como del italiano Pierluigi Billone, del cual se estrenará la pieza 'MAAT ME' para percusión solista y ensemble, y del austríaco Clemens Gadenstätter. Además, su estancia servirá para fomentar el contacto de grupos orquestales y jóvenes creadores con estos compositores y compositoras de referencia.

Ensems apuesta por una programación sinfónica "sin precedentes". La Banda Sinfónica Municipal de València, la Banda Municipal de Castelló, la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, la Orquesta de València, la Orquesta ADDA Sinfónica y la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana interpretarán composiciones encargadas para la ocasión. Además, la colaboración del festival con el Palau de les Arts ha permitido por primera vez la incorporación al proyecto de la Orquesta de la Comunitat Valenciana.

La representación valenciana se completa con los espectáculos de Colectivo Mortero, Synergein Project, Aión Dúo, Paco Varoch, Grupo Illana y el Grup Instrumental de València, que celebrará en el festival sus 30 años de activitat ininterrumpida. Respecto a las agrupaciones estatales, el público podrá conocer propuestas de alto nivel como las que ofrecerán Luis Tabuenca (percusión) y Manuel Rodríguez (danza), Trío Zukan, Barcelona Clarinet Players y el violista Alfonso Noriega.

Ensems recupera las actividades de calle con el espectáculo inaugural '#OccupyYourself' en el que el artista Alberto Bernal y la agrupación Frames Percussion tomarán el Espai d'Art Contemporani de Castelló y la Plaza del Ayuntamiento de València. Durante 12 horas, cinco intérpretes acamparán en cinco tiendas de campaña desde donde defenderán este proyecto que une la música de nueva creación y otros ámbitos artísticos como la performance o la intervención en el espacio público.

La agenda incluye igualmente la interpretación de las composiciones encargadas por el Institut Valencià de Cultura a creadores jóvenes y consolidados. Se trata de las piezas 'Luggage by heart' de Carolina Cerezo; 'Cartographies' de Nuria Núñez; '... 'Esconden su radiante imagen: Perfil dudoso (Prelude)', 'Esconden su radiante imagen: Nos estás abrasando (Postlude)' y 'Gran Hotel Abismo' de Claudia Cañamero; 'The mind and the heart' de Enrique Sanz-Burguete; 'ZoomingTXYZ' de Martina Sabariego; 'Frágil' de Álvaro de la Cruz; 'Despreziana' de Víctor Vallés; y la obra, aún sin título, de Josep Planells. En total, Ensems albergará veinte obras de nueva creación, mientras que otras veinte piezas se interpretarán por primera vez en España.

Otro punto de interés del festival es la actividad didáctica. En este ámbito, se mantendrán los Encuentros de Composición, una iniciativa en funcionamiento desde hace 32 años que tiene el objetivo de facilitar los contactos entre los profesionales de las músicas de nueva creación y, también, la interacción con el público. El programa de actividades incluye conferencias, mesas redondas y talleres. Intervendrán Unsuk Chin, Liza Lim, Pierluigi Billone y Clemens Gadenstätter, la violinista británica Sarah Saviet y el violista asturiano Alfonso Noriega.

'EL SONIDO REVELADO'

En esta vertiente pedagógica, también se pondrán de relieve tres proyectos que abren las puertas a la experimentación y a los nuevos públicos a través de la colaboración con otras entidades y artistas. Así, el proyecto 'El sonido revelado. Sonorización colectiva de objetos a partir de la obra de Mona Hatoum', se centrará en el universo creativo de la artista libanesa de origen palestino, cuya obra se expondrá en el IVAM a partir del mes de mayo. Con la colaboración de la Escuela de Oficios Electrosonoros, se trabajará en la amplificación sonora de objetos cotidianos. Se trata de la primera actividad del IVAM de largo recorrido en el campo acústico.

El segundo de los proyectos educativos es fruto de la colaboración de Ensems con ENOA (European Network Opera Academies), proyecto europeo centrado en la producción de óperas con música de nueva creación, donde participa el Palau de les Arts. El resultado de una semana de trabajo de alumnos de ENOA será el concierto escenificado Pleasure Island que tomará como punto de partida los cuentos cortos de Maurice Sendak, Isabel Mellado, Rafael Barrett y Julio Cortázar.

Este concierto contará con la participación de intérpretes de la Orquesta de la Comunitat Valenciana y para su realización el Institut Valencià de Cultura tiene previsto trabajar con el prestigioso compositor franco-brasileño Januibe Tejera. Este proyecto también contará con la participación de alumnos de los conservatorios profesionales Francisco Peñarroja de la Vall d'Uixó y José Iturbi de València.

Finalmente, el IVC y el festival desarrollarán una nueva edición del Taller Ensems de Creación Sonora para compositores nacionales e internacionales. La iniciativa comprende la selección de piezas escritas por creadores menores de 35 años en el tramo final de su periodo formativo o en los inicios de su carrera. La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana y el Ensemble Mosaik ofrecerán sendas sesiones donde se trabajarán piezas para orquesta y ensemble.

Ensems está organizado por el Institut Valencià de Cultura y el Palau de les y cuenta con la colaboración del INAEM, Ayuntamiento de València, Palau de la Música, IVAM, Bankia Escolta València, La Nau Centre Cultural, SGAE, ISEACV, Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, el Consulado de la República de Lituania, Diputación de València, Diputación de Alicante, Clemente Pianos, ENOA (European Network Opera Academies) y la Fundación Visit València.