Primer día de vacunación a la población general en Madrid: "Me hizo mucha ilusión que me llamaran"

La Comunidad de Madrid ha comenzado este martes a vacunar a la población general en el estadio Wanda Metropolitano. Todos los madrileños que han acudido a la cita para ponerse la vacuna contra la Covid-19 tienen entre 60 y 65 años. Muchos de ellos no esperaban que se les llamara tan rápido, dado que se sigue vacunando a los mayores de 80 años, uno de los colectivos prioritarios por su vulnerabilidad.

La apertura de este grupo de población general se debe a que desde la semana pasada se les puede administrar la fórmula de AstraZeneca, unas dosis que solo están recomendadas en menores de 65 años. De ahí que desde esta edad hasta los 79 años se haya quedado un grupo que debe esperar un poco más de tiempo para empezar a recibir el fármaco, a pesar de que tienen mayor edad. Estos madrileños irán recibiendo la cita en las próximas semanas. De hecho, el lunes ya se empieza con el grupo de 77 a 79.

Hasta ese momento, se espera vacunar a miles de personas nacidas entre 1956 y 1961, porque se van a citar a razón de 5.000 por día y no se va a parar ni durante los festivos de Semana Santa ni el próximo fin de semana. Este martes, estaban citadas 8.000 personas para vacunarse en el Wanda: 4.000 por la mañana y otras tantas por la tarde.

Hasta las puertas del estadio del Atlético de Madrid han llegado miles de personas, aunque no todos los que estaban convocados. Desde Sanidad afirman que muchas veces no se confirman las citas y se acude, y en otras ocasiones se cambia de día y horario, por uno más cómodo.

En todo caso, la afluencia en el feudo rojiblanco ha sido masiva y ha hecho que se formaran largas filas alrededor del estadio. Estaba prevista un descanso de una hora para que los 40 trabajadores del Summa 112 que forman parte del dispositivo pudieran comer, pero finalmente no se ha parado la vacunación para no hacer esperar más de lo necesario a los citados.

Gonzalo Manzano, de 65 años y vecino de Collado Villalba, también ha recibido este martes la primera dosis. Jorge Paris

Al Wanda han llegado personas de todos los rincones de Madrid. Incluso se ha citado a matrimonios a la vez, como Pilar y José Luis, de 65 años y vecinos de Navalcarnero. El pasado domingo recibieron un mensaje en su teléfono móvil para acudir a vacunarse al Wanda Metropolitano los dos juntos. "Teníamos muchas ganas de vacunarnos", han comentado tras recibir la primera dosis.

Preguntados por si acudían con algo de inquietud por recibir la vacuna de AstraZeneca, debido al parón que se produjo hace unos días por las dudas que había con esta fórmula, han sido tajantes: "Para nada". "Miedo solo al pinchazo", ha sentenciado risueño José Luis. El matrimonio volverá a ser llamado de aquí a unos meses para recibir la segunda dosis. "Esperamos que esto vaya bien y sirva de algo", han confiado.

"No me esperaba la cita tan pronto", ha confesado Gonzalo Manzano, también de 65 años. Este madrileño de Collado Villalba ha reconocido que pensaba que por su edad iba a recibir la vacuna de Pfizer o Moderna y que finalmente recibir la vacuna de AstraZeneca le ha generado "cierta preocupación", pero solo por las informaciones "reiteradas" que escucha acerca de que la eficacia de esta fórmula es inferior a la del resto. En todo caso, ha aseverado que no se planteó en ningún momento dejar de ir a vacunarse contra la Covid-19.

Carmen vive en Madrid capital y ha recibido este martes la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19. Jorge Paris

Cuando Carmen, residente en la capital, se enteró de que iban a vacunar a mayores de 60 años, llamó a algunos conocidos de su misma edad para avisarles. Poco después ella sería una de las primeras citadas. "Me hizo mucha ilusión", ha asegurado esta madrileña que ya tiene dos familiares vacunados, su hija y su hermano, por ser personal esencial.