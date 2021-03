Artistes Visuals tacha de "inaccesibles" las ayudas a un sector que está "condenado a la precariedad"

Las ayudas, ha afirmado, "inducen a la frustración al no recoger la situación real de las personas que tienen como profesión ser artistas visuales". Entre ellas, la asociación ha lamentado que "una gran mayoría no puede darse de alta en el RETA como autónomos, puesto que sus ingresos no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y este sistema no recoge sus especificidades, como sí se hace por ejemplo con el Régimen Especial Agrario", ha precisado en un comunicado.

En este sentido, la entidad ha recordado que "estar registrado como autónomo suele ser requisito en todas estas supuestas ayudas", lo que "hace imposible el acceso a las mismas siendo artistas visuales profesionales".

"Nos resulta sorprendente que a estas alturas el Estado no se haya dado cuenta que existe una profesión de artista visual, puesto que tan siquiera existe epígrafe específico en Hacienda para esta profesión", ha apostillado.

Como consecuencia, los artistas viven "una fuerte situación de precariedad, sin acceso a prestaciones sociales o de desempleo que dependen de unas cotizaciones imposibles para este sector", ha denunciado. La asociación ha puesto el foco también en que "no existe el reconocimiento de enfermedades profesionales".

"Todo esto compone un cuadro medieval intolerable para un estado democrático moderno y que va pasando desapercibido para los responsables que tendrían que transformar esta situación indigna e inaceptable", ha señalado la asociación.

De este modo, considera que "la Conselleria y, sobretodo desde el Ministerio de Cultura, tendrían que dejar de anunciar que nadie queda desatendido y afrontar de una vez este lamentable estado de cosas, puesto que esto provoca que la inmensa mayoría de personas artistas quedemos condenados a vivir en la precariedad, como demuestran todos los estudios sobre nuestra situación".

Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló ha reivindicado que los "responsables con capacidad de impulsar cambios reales tendrían que abordar soluciones más efectivas y menos propagandísticas, impulsando los cambios necesarios sobre todo en el ámbito laboral, fiscal y de seguridad social, normalizando la situación de una vez por todas".

En este sentido, la entidad ha trabajado en un conjunto de propuestas junto a la Unión de Artistas Contemporáneos de España (UNIÓN AC) para el desarrollo de reformas legislativas que conformen un Estatuto del Artista Visual, que posibilite que todas aquellas personas del Arte Visual, puedan vivir y trabajan en condiciones de dignidad y respeto hacia nuestra profesión.

"Recordamos que somos las y los productores que alimentamos una inmensa maquinaria que va desde el contenido de museos hasta la representación en bienales internacionales, y que con su esplendor velan y cubren la situación real de los trabajadores que hacen posible toda esa estructura", ha añadido.

La asociación ha subrayado que "el acceso al arte es un derecho humano reconocido por todo tipo de declaraciones y en todos los estamentos internacionales, como la ONU-UNESCO, UE o incluso, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que posibilita a su vez que la ciudadanía pueda desarrollarse integra e intelectual, dotándose así de una capacidad de análisis crítico".

"Desde AVVAC estamos dispuestos a continuar movilizándonos y haciendo propuestas que dinamizan los cambios hasta conseguir superar todos los obstáculos que nos sitúan como el más precario eslabón de esta cadena", ha añadido.