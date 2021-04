¿Cuándo viajaste por última vez? ¿Y la última fiesta con amigos? Por si ya ni te acuerdas, esta aplicación lo hace por ti

La gente tiende a olvidarse de la última vez que hace las cosas: cuándo fue la última vez que fueron en avión, a la peluquería, a jugar baloncesto... Puede que esto ocurra todavía más ahora, ya que en la sociedad actual que vivimos es mucho más fácil perder la noción del tiempo.

Por ello, te presentamos una aplicación que te ayudará a resumir de manera estadística y sencilla todas las actividades que tú quieras recordar que hiciste por última vez. Se trata de Last Time Activity Manager, una herramienta disponible tanto para Android como para iOS.

La aplicación permite poner widgets en la pantalla de inicio. 20BITS

La aplicación Last Time tiene una interfaz muy simple que no lo distrae de sus características principales y es muy fácil de usar, con temas claros y oscuros. No hay anuncios y su seguimiento de comportamiento no necesita permisos intrusivos en tu móvil. Además, funciona sin conexión a Internet. Lo más interesante de la aplicación es la posibilidad de incluir las actividades que realizaste por última vez en la pantalla de inicio de tu móvil como un widget.

Y es que esto es algo que nos ocurre a absolutamente todos, ya sea el lugar donde tienes un objeto, la última vez que hiciste trámites o renovaste el DNI, la última vez que fuiste a un lugar en específico, y muchas cosas más que pensabas que no podías recordar naturalmente ahora puedes con Last Time.

Así que quizás prefieras hacerlo de manera manual o ya cuentes con una agenda que te recuerda todo lo que haces, pero seguro que conoces a más de una persona a la que le iría de perlas tener una app como esta en su smartphone.

