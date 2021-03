Paula Bonet "polvoritza" l'academicisme i el discurs del patriarcat en l'exposició 'L'anguila'

Sota el títol 'L'anguila. Açò és un quadre, no una opinió', l'autora de Vila-real s'enfronta "sense cap tipus de concessió al procés artístic". "Amb aquest projecte he sentit que molt de l'après, molt del discurs que tenim interioritzat i que és patriarcal s'ha trencat i després jo m'he encarregat de polvoritzar-ho i bufar perquè desaparega".

Així l'asseverat Bonet, que ha presentat la mostra en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada per la comissària, Cristina Chumillas, i la vicerectora de Cultura de la UV, Esther Alba.

Dos anys de treball estan darrere d'aquesta selecció d'obres "brutes", en les quals l'espectador apreciarà "agressions en el traç, pinzellades blanes i brotxades que trenquen amb l'academicisme i les imposicions masculines", ha destacat Chumillas.

'L'anguila', que es pot visitar fins al 16 de maig, es divideix en tres parts: 'L'herència', 'La carn' i 'La pintura'. Cadascuna d'elles narra una història i un moment determinats i evidencien un trànsit que va des d'un art encara connectat amb el figuratiu cap a un altre blanc i lluminós que aspira pràcticament a desaparéixer.

Així, aquest recorregut que expressa l'entrega i el compromís amb l'obra de l'autora arranca amb una sèrie de peces que partixen del dolor per la pèrdua gestacional i mostren el cos femení "despullat de la mirada masculina, ja que són les entranyes d'una dona, no un embolcall bell que vol agradar", subratlla la pintora. A poc a poc, l'exposició transcorre per terrenys propers a l'expressionisme i a l'abstracció quasi radical. En total s'exhibeixen per primera vegada 158 obres pictòriques de molt diferents formats.

Paula Bonet reconeix que aquest projecte creatiu l'ha canviat i li ha permès parlar de temes que envolten a la desigualtat de gènere des de la "temprança" i no des de la ràbia. A més, ho ha fet, ha apuntat, entenent que l'obra és millor quan no és l'autora la que importa. "En el moment en el qual m'he 'perdut el respecte' han aflorat una sèrie d'imatges que no m'hauria permès pintar d'haver sigut conscient. Recupere la idea del procés i m'enfronte sense cap tipus de concessió al procés artístic".

L'artista valenciana ha subratllat la importància que 'L'anguila' -que evoca en el seu títol la mutació que es dóna en eixe animal- li haja permès separar l'escriptura de la pintura i, sobre la seua faceta com a il·lustradora d'èxit, ha comentat que se sent sobretot pintora i escriptora. "Il·lustre per a poder pintar i escriure; il·lustre per a menjar i pinte i escric per a viure", ha manifestat Bonet, que ha precisat que té la sort que la seua obra com a il·lustradora "sempre està al servici" de projectes que li interessen.

De fet, ha afirmat que la literatura és "el lloc artístic" que més respecta, que li ha donat un major i que és "més accessible" en estar més a menys de tot el món.

Preguntada pel seu després de publicar la seua novel·la s'ha sentit alleujada, ha respost: "Em vaig sentir alleujada en el moment en el qual vaig saber de què volia parlar. És molt difícil identificar situacions de maltractament o d'abús o per què l'experiència de les dones no forma part del cànon. Per què és més important l'experiència d'un soldat en una trinxera al que li llesquen un braç que la d'una senyora que perd trillizos? L'alleujament està des del moment en el qual sé de què vull parlar i des d'on fer-ho", ha raonat.

"UNA FITA"

Durant la presentació, la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba, ha agraït la generositat amb que Paula Bonet ha afrontat aquest projecte "tan personal i extraordinari" i ha destacat la gran personalitat de l'artista per a investigar sobre noves disciplines i narrar "un univers ple de dones que visibilitza la violència que hem patit física i psicològicament la dones". "És una exposició necessària, que marcarà una fita i suposa un compromís institucional", ha conclòs.

L'exposició inclou un catàleg amb reflexions i creacions literàries de Patricia Escalona, Cristina Morales, Laura Freixas, Kate Bolick i Nell Leyson. A més, Bonet presentarà la seua novel·la homònima, 'L'anguila', en el Paranimf de la Universitat dimecres que ve 14 d'abril a les 18.30 hores.