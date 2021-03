El Port de València aborda el Pla de Contingència per a evitar un 'col·lapse' després del desbloqueig del Canal de Suez

En la trobada s'analitzaran les mesures a adoptar aquests dies per a l'operativa de càrrega i descàrrega i trasllat de contenidors que arribaran addicionalment al Port de València després de restablir-se la navegació en el Canal de Suez, una vegada s'ha aconseguit reflotar el vaixell de càrrega 'Ever Gven' que romania encallat des de dimarts passat.

Per a açò ha convocat a la Marca de Garantia del Port de València, on estan representades més de 150 empreses i institucions, entre agents de duanes, transitarios, consignataris, dipòsits de contenidors, amarradores, estibadores, pràctics, remolcadors, operadors logístics, transportistes, empreses estibadores o provisionistes, entre d'altres.

Segons les estimacions de l'APV, l'increment del trànsit es preveu que siga d'entre 20.000 i 25.000 TEU (contenidors estàndard de 20 peus), xifra corresponent als trànsits retinguts a una part i a una altra de Suez que no han pogut navegar durant els sis dies que ha estat bloquejat el Canal. Es tracta d'una quantitat que s'afegirà el trànsit que diàriament es gestiona al recinte portuari (una mitjana de 15.000 TEU/dia).

"ARRIBADA ESCALONADA EN 10-15 DIES"

L'Autoritat Portuària de València espera que l'arribada i eixida d'aquest trànsit retingut es faça "de manera espaiada durant els 10 o 15 dies que seguiran al cap de setmana vinent, la qual cosa permetria minimitzar l'impacte" i confia "la capacitat i professionalitat" del Port de València per a "afrontar la singularitat provocada pel bloqueig de Suez".

Ja divendres passat, tant el president com el director general de l'APV, Aurelio Martínez i Francesc Sánchez, advertien d'un possible "devessall" de vaixells una vegada s'alliberara el vaixell de càrrega 'Ever Given' encallat en el Canal de Suez i es poguera restablir el trànsit marítim.

El Port de València va a "concentrar en poc temps" els bucs que han deixat de vindre durant aquest temps i podria patir un "col·lapse", assenyalaven. Per a evitar-ho, es preparava el 'pla de contingència' que serà abordat aquest dimecres, en busca solucions per a agilitzar les duanes, els tràmits per a donar eixida als contenidors i l'ampliació d'horaris de les terminals, entre altres mesures.

Durant la segona mitat de l'any 2020 -atenent a l'embranzida comercial després dels moments més durs de la pandèmia- Valenciaport va registrar durant diversos mesos trànsits superiors al mig milió de TEU/mes, la qual cosa "dona marge de maniobra i d'experiència per a gestionar amb folgança un increment de trànsits com el qual s'espera", subratllen des de l'APV.

La Marca de Garantia és un segell de qualitat registrat i reconegut internacionalment, sent un dels pilars sobre els quals se sustenta el compromís de qualitat que, tant Valenciaport com les empreses de la seua Comunitat Portuària, mantenen amb els seus clients, que tenen en ella un instrument eficaç per a garantir la qualitat de les seues transaccions comercials.