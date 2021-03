Bonig critica que Navarro fora al concert de Barcelona: "Si quan el PP ho fa està malament, quan Compromís també"

Segons ha assenyalat Bonig en declaracions als mitjans de comunicació a Ibi (Alacant), Navarro, de Compromís, ha "incomplit" les pròpies normes de Sanitat i ha reclamat a Puig que adopte "alguna decisió": "Si quan ho fa el PP està malament, ara que ho fa Compromís, també".

"Els polítics som els primers que hem de donar exemple i esperem que Puig adopte alguna decisió respecte al succeït amb Isaura Navarro, qui es va saltar el tancament perimetral i va incomplir la normativa", ha destacat la líder 'popular'. Des del Govern valencià es defèn que la presència de la secretària autonòmica en el concert és "professional" i treball, convidada per l'Agència Valenciana de Turisme.

Bonig ha ratllat d'"incoherència" que Navarro es realitzara un test d'antígens a Catalunya quan "prohibeix als valencians, alacantins i castellonencs en la nostra terra" fer-se eixa prova per a poder entrar o eixir de la Comunitat.

La dirigent 'popular' ha insistit en la necessitat de "millorar la gestió sanitària", una cosa "fonamental" per a "recuperar l'economia" i ha demanat a Puig que "no deixe de fer proves PCR": "No volem disparitat de criteris segons uns o altres llocs, sinó gestió sanitària que és fonamental per a garantir la recuperació econòmica".

CRITERIS HOMOGENIS

"Estem camí de la quarta ona, tal com apunten els experts, per la qual cosa demanem prudència i gestió sanitària al 'president' i que no deixe de fer les proves PCR", al mateix temps que ha insistit en la necessitat d'"un major control" i que "es donen protocols i normatives als alcaldes i àrees de salut sobre com s'ha d'actuar" sota uns "criteris homogenis". "Volem que hi haja protocols i idees clares per als ajuntaments, alcaldes i departaments de salut perquè sàpien com han d'actuar", ha sostingut Bonig.

Així mateix, ha criticat la "disparitat constant" en la gestió sanitària per part de Ximo Puig, en referència a la decisió de tancar perimetralment localitats com Castalla i Alcoi i no accedir a la petició de l'Ajuntament d'Ibi per a adoptar també aquesta mesura.

"Hem vist com Ibi no estava tancat perimetralment malgrat tindre més de 4.000 casos per cada 100.000 habitants, i Alcoi i Castalla sí amb menys incidència; no pot ser aquesta disparitat que ha sigut constant en tota la pandèmia", ha afegit Bonig.