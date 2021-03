El PSOE señala que la condena al alcalde de Cúllar "desprestigia la gestión" en el municipio

Tras expresar su respeto a las decisiones judiciales, y a sus tiempos, el secretario general socialista en Cúllar, Ángel Martínez, ha considerado en una nota que el fallo judicial "no es una buena noticia en absoluto" porque pone de manifiesto el "agravio sufrido" por los niños del municipio que "no pudieron acceder a una plaza en dicha escuela, que no se merecían el trato recibido por el alcalde".

Es un hecho, ha agregado, que es el que llevó a las familias a denunciar la forma de proceder del alcalde por mucho que ahora quiera presentarse como "una víctima política ante la opinión pública".

"Por mucho que quiera escudarse y excusarse buscando otros culpables políticos el señor Alonso, la justicia ha sido quien ha puesto de manifiesto su irresponsabilidad y falta de ética", ha señalado Martínez.

En este contexto, el dirigente socialista ha aseverado que el PSOE ha mantenido como principal partido de la oposición "una postura firme y constructiva", a la vez que contundente con la forma de proceder de un alcalde que "hace y deshace a su antojo en el Ayuntamiento, en lugar de trabajar para el beneficio de todas y todos los vecinos del municipio por igual y muy especialmente en estos momentos en los que la pandemia azota Cúllar".

"Esta debiera ser su prioridad en lugar de echar balones fuera para tapar su ineptitud", ha añadido Martínez, quien ha finalizado señalando que este fallo judicial, aunque pueda recurrirse, "debería hacerle pensar al alcalde si continúa o no en el cargo", y "pedir disculpas, así como a los padres, madres, niños y a militantes y concejales socialistas a quién ha faltado el respeto y nada tienen que ver con esta denuncia de 2017 que no interpuso el PSOE".

Por su parte, el alcalde de Cúllar, Alonso Segura, que ha anunciado recurso, ha descartado su dimisión al no estar agotada la vía judicial, una decisión en la que tiene el apoyo de la dirección provincial de IU, según ha confirmado Europa Press en fuentes de la coalición de izquierdas.