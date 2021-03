Patricia Steisy ahora vive uno de los mejores momentos de su vida. Su relación con Pablo va viento en popa y hace unos días enseñaba su casa en plena Gran Vía, pero su camino no ha sido fácil, sobre ello se ha sincerado a través de su canal de Mtmad.

La extronista ya desveló parte de su pasado al contar como un acosador le había hundido la vida y consiguió echar por tierra su principal fuente de ingresos, su cuenta de Instagram. Todo ello mientras atravesaba una fuerte depresión.

Esta semana ha contado que hubo un momento en el que se quedó sin casa. Todo comenzó al salir de Supervivientes: "Cuando yo salí de la isla tenía un compañero de piso que se enamoró de mí, y como yo no quería ser su novia me echó de la casa y me vi en la calle, en Madrid y con cuatro cajas". Steisy, que no conocía a nadie aparte de la gente de la televisión, la única con la que pudo contar, gracias a la confianza que tenía con ella era Nagore Robles.

¡Ay qué bonitas! 😍 @patricia_steisy comparte un momento en el que @Nagore_Robles le salvó "de quedarse en la calle" y le manda un bonito mensaje https://t.co/IhPDOQ9DDE pic.twitter.com/kaPWaKCAvi — mtmad (@mtmad) March 30, 2021

"Llamé a Nagore y le dije 'Nagore, me da mucha vergüenza pedirte esto, pero es que no conozco a nadie en Madrid'. Y ella sin preguntarme absolutamente nada de cómo ni por qué, ese día, que además ella no trabajaba en Telecinco, cogió el coche, se presentó en las instalaciones, me puso las llaves de su casa en la mano y me dijo ‘Toma. Quédate el tiempo que necesites’. Eso no lo hace nadie", ha reconocido la exconcursante, mientras apuntaba que siempre estará en deuda con ella.

Steisy está agradecida del todo el apoyo que la colaboradora le ha brindado también a lo largo de su vida televisiva: "Que Nagore, en la posición que está, haya ayudado a alguien como yo es de agradecer, y no voy a contar nada, pero Nagore ha ayudado a mucha gente y se ha portado muy, muy, muy bien. Es una santa, pero también es una tía que te dice las cosas a la cara, las verdades que igual no quieres escuchar, pero te las dice".

"Muchísimas gracias, de verdad. No nos vemos prácticamente nada porque tú tienes tu vida y yo la mía, pero desde MYHYV tú decidiste tenerme ese cariño y, aunque no nos veamos, me lo has demostrado. Cuando lo he necesitado, siempre has estado ahí, y sin siquiera pedírtelo me has hecho favores, e incluso has dado la cara por mí en televisión aunque quedaras tu mal por defenderme", ha continuado agradeciendo Steisy.

Finalmente ha rematado esta historia mandándole un mensaje a Nagore, haciéndole saber que ella también esta por si algún día ella lo necesita: "Para mí eres muy importante, y un consejo o unas palabras tuyas hacen mucho. Si algún día te hace falta, aunque sé que no le pides favores a nadie, aquí estoy y lo sabes".