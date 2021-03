Una tractorada d'arrossers protesta a València contra la retallada d'ajudes de la PAC i avisa de pèrdues de 35 milions

Els arrocers calculen que les ajudes directes a les explotacions arrosseres de la Comunitat Valenciana podrien descendir a uns nivells que, en la majoria de casos, "no permetrien la supervivència del cultiu" i demanen a les administracions un paquet de mesures de suport i estabilitat que garantisquen la seua viabilitat.

En aquest sentit, el secretari general de La Unió, Carles Peris, ha alertat que "l'actual convergència i la nova PAC que pretén imposar el Ministeri d'Agricultura pot fer desaparéixer part del cultiu de l'arròs a la Comunitat Valenciana, però no anem a donar el nostre braç a torcer i anem a arribar fins a on faça falta perquè es reconsidere aquesta postura".

Segons Peris, "amb menys ajudes i cada vegada més papers, més burocràcia, tot és cada vegada més complicat. No es donen compte que si volen uns Parcs Naturals com l'Albufera o la Marjal Pego-Oliva en bon estat si no hi ha arròs, si no hi ha arrossers, no hi ha futur per a aquest". "Si es confirmen els 35 milions de pèrdues, això és inassumible", ha assegurat.

En la mateixa línia, el president d'AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha assegurat que "perilla el futur del sector arrosser valencià. Els plans de Madrid amenacen amb retallar fins a un 50% les ajudes de la PAC a l'arròs, la qual cosa faria inviable i insostenible el cultiu".

Davant aquesta situació, Aguado ha exigit que "no es lleve ni un euro d'ajudes que ara com ara són imprescindibles, que no es ferma ni un acord que fomenta competència deslleial i posar fi a tantes limitacions ambientals". A més, ha reivindicat els arrossers com la garantia de parcs naturals com l'Albufera i el Marjal Pego-Oliva: "sense arròs serien un cañar ple de mosquits", ha assegurat.

També el responsable de la sectorial arrocera d'AVA-Asaja, Miguel Mínguez, ha incidit que una "PAC a la baixa" és "insostenible" en un context "incongruent" política europea que en el comercial "deixa entrar de tot" mentre en el mediambiental té les "exigències més cares del món".

Amb la pandèmia, algunes dificultats en el trànsit internacional van aconseguir posar situar l'arròs en "preus raonables", però si es mira l'històric va a la baixa. "O hi ha canvis o el serà un desastre per al sector", ha asseverat.

La tractorada ha partit en caravana a les 7.20 hores des de Cullera, Benifaió, Sueca, Sollana, El Romaní, Silla, Massanassa i diverses pedanies de València i l'entrada a la capital per l'Avinguda del Cid. Durant el recorregut, han efectuat una xiulada per davant de la Ciutat Administrativa Nou d'Octubre, seu de la Conselleria d'Agricultura, "com a avís que ha de defendre'ns perquè si no ho fa la pròxima mobilització serà a les seues portes i de forma menys pacífica", ha apuntat Cristóbal Aguado.

La mobilització ha finalitzat amb una concentració enfront de la Delegació del Govern a partir de les 11.30 hores. Sota el lema 'En defensa del sector arrosser valencià', l'acte ha conclòs amb els parlaments del secretari general de La Unió, Carles Peris i del president d'AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.

PRESERVACIÓ DE L'ALBUFERA I EL MARJAL

Les dos principals organitzacions agràries valencianes uneixen de nou les forces per a denunciar que les administracions no estan atorgant al sector arrosser el paper que exerceix des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, especialment en la preservació de parcs naturals protegits com L'Albufera i el Marjal Pego-Oliva.

El sector arrosser valencià considera "inacceptable" la proposta del Ministeri d'Agricultura per a l'aplicació a Espanya de la PAC corresponent al període 2023/2027 perquè la convergència de les ajudes per al període transitori 2021 i 2022 "s'enceba" amb el sector arrocero valencià. Per açò demanden al Ministeri que retire la convergència i engegue mesures compensatòries per al cultiu de l'arròs en aplicar la convergència de les ajudes directes a partir de 2023.

Segons les organitzacions, aquesta reforma de la PAC no té en compte la contribució ambiental del cultiu en els parcs naturals de l'Albufera i del Marjal Pego-Oliva, on exerceix un paper essencial per a la seua preservació. En la seua opinió, "els eco-esquemes han d'adequar-se a la realitat del cultiu de l'arròs, ja que actualment suposen restriccions irrealitzables i sobrecostos econòmics difícilment assumibles en el sector arrosser valencià".

En relació a les peticions a la Generalitat, les organitzacions demanen la pròrroga de les ajudes agroambientales del cultiu de l'arròs per al pròxim any, incloses dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR). Al seu torn, sol·liciten a Generalitat i Ajuntament de València que realitzen i assumisquen els costos del dragatge de l'Albufera i les séquies, i garantisquen un bon manteniment de les motas i una gestió dels nivells de les aigües.

Finalment, AVA-Asaja i La Unió no s'obliden dels acords comercials de la UE amb tercers països i en aquest sentit reclamen al Ministeri d'Agricultura que defenga davant la Unió Europea la clàusula de salvaguardia a les importacions d'arròs de Cambodja i Myanmar i exigisca els estàndards de producció i social europeu als arrossos importats de països tercers.