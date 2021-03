Julia Otero comparte una imagen recibiendo la primera dosis de la vacuna de la Covid: "Gracias"

El 22 de febrero, Julia Otero anunció en su programa de radio, Julia en la onda, que tenía cáncer de colon. Tras un mes alejada de su espacio en Onda Cero, la periodista volvió a ponerse al frente demostrando que está llena de energía y nada la puede parar.

"Me he dedicado a otra radio... que es con la que me voy a poner buena", comentó en su regreso a Julia en la onda. "No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas... Gracias a todos por empujar", expresó entonces a través de Twitter.

Y es que su actitud optimista es ya una de sus señas de identidad en su proceso de superación de la enfermedad. Por ello, no ha dudado en mostrar cómo, dentro de su lucha contra el cáncer, está feliz y contenta de haber recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la Covid.

"En Cataluña, esta es la semana de los pacientes oncológicos en tratamiento y los trasplantados. Es la comunidad pionera en hacerlo", ha escrito este martes en un post de Instagram junto al hashtag "Gracias".