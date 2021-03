La estación de esquí de Navacerrada cierra temporada y espera que el Ministerio rectifique para volver a abrir

La estación de esquí del Puerto de Navacerrada ha anunciado el cierre de la temporada en las instalaciones el miércoles 31 de marzo, un cierre que esperan que sea definitivo tras el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica de no renovar la concesión de varias pistas.

A través de un comunicado, los responsables de la estación han señalado que ha sido una "temporada dura" por el "contexto sanitario y de restricciones generado por la covid-19", pero que la decisión del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de no renovar la concesión de tres pistas, ha sido el "golpe más duro".

El portavoz de la estación, José Conesa, ha explicado que el cierre previsto este miércoles se trata de un "cierre normal de temporada" que "estaba previsto para estas fechas" por "motivos de contratos laborales". "Normalmente la carencia de nieve en estas fechas provoca tener que estar cerrando", ha aclarado.

Funcionamiento "inviable"

En cuanto a que no se haya sacado a concurso la renovación de la concesión de las tres pistas, El Telégrafo, El Escaparate y El Bosque, ha afirmado que la medida supondría que fuera "inviable" el funcionamiento de la estación.

En este sentido, ha explicado que las pistas en cuestión cuentan con nieve "el 100 por 100 de la temporada", y que además son las de iniciación, donde acuden las escuelas a dar las clases.

"Si quitamos esa posibilidad y nos quedamos con la opción de las otras tres pistas, donde escasamente un 40 por ciento de la temporada tenemos nieve, pues es inviable, además de que son pistas de más nivel y la iniciación sería imposible", ha añadido.

Conesa ha indicado que mantienen la "esperanza" de que la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que "es quien tiene la última palabra", al final "recapacite" y "decida" sacar un "nuevo concurso con nuevos condicionantes" para una "estación de esquí del siglo XXI", y que "pudiéramos optar a ella", con los criterios de "haber llegado a un consenso en cuanto a las posibilidades que tiene la estación de Navacerrada".

Respecto a los plazos que ha marcado el Ministerio para el desmantelamiento de las pistas, ha dicho que en el Oficio recibido el pasado 3 de marzo, "no hay posibilidad ninguna" ya que entre el 15 de junio y el 15 de septiembre "no puede haber ninguna actividad en los montes, por lo que no podría haber obra en ellos".

Sobre el coste que supondría el desmantelamiento de las pistas, afirmado que "sería de varios millones de euros", lo que "no tiene viabilidad ninguna para nuestra empresa poder acometer ese tipo de inversión".

"Esperemos que antes de llegar a esta situación podamos entre todos buscar un camino para que podamos continuar, que sea beneficioso medioambientalmente", ha concluido.

Agradecimientos por el apoyo

En el comunicado informando del fin de la temporada, a través de su página web agradece la estación "fervientemente" a sus "amigos y usuarios" el "apoyo incondicional" que han recibido por durante la temporada y, "en especial, en estos últimos meses" tras la decisión del OAPN "de no renovar la concesión de los terrenos en Segovia" en donde se ubican las pistas de El Bosque, El Escaparate y El Telégrafo. "Decisión que, de confirmarse como definitiva, implicaría el cierre de la estación en su totalidad", resaltan.

"Como sabéis, seguimos trabajando intensamente para conseguir que ambas instituciones reconsideren esta decisión política y sin fundamento técnico alguno, de forma que se prorrogue la concesión de los terrenos y podamos mantener la actividad tanto de la estación, como de todos los negocios asociados (bares, restaurantes, tiendas de alquiler de material, etc.) que operan en el entorno", afirman.

Agradecen también el apoyo y mensajes de los usuarios en redes sociales "formando parte del movimiento social #SalvemosEsquiNavacerrada". "Sin vosotros el Puerto de Navacerrada no sería nada y no habríamos logrado que nuestras demandas tuvieran tanta repercusión y llegaran a los políticos y a toda la sociedad, poniendo de manifiesto la injusticia que supone esta decisión caprichosa y arbitraria", resaltan.

Por último, han agradecido el "excelente trabajo" realizado a lo largo de estos meses por parte de todos los compañeros, tanto de remontes, como de pistas, de nieve y de máquinas. También a las escuelas que dedican su tiempo a trabajar en la formación de nuevos esquiadores y, a todo el mundo en general, hostelería, alquileres, etcétera, que año tras año suben a trabajar en el entorno de la estación e intentan dar el mejor servicio posible a los esquiadores.

"En definitiva, a todos los que trabajáis día a día para que el servicio en torno a la estación sea lo mejor posible y lucháis para que podamos mantener nuestra actividad y se evite un cierre injustificado. Esto no ha terminado, ¡os seguiremos informando de los avances! ¡¡¡ No nos olvidéis!!!", concluyen el comunicado.