Una tractorada de arroceros protesta en València contra el recorte de ayudas de la PAC y avisa de pérdidas de 35millones

Los arroceros calculan que las ayudas directas a las explotaciones arroceras de la Comunitat Valenciana podrían descender a unos niveles que, en la mayoría de casos, "no permitirían la supervivencia del cultivo" y piden a las administraciones un paquete de medidas de apoyo y estabilidad que garanticen su viabilidad.

En este sentido, el secretario general de La Unió, Carles Peris, ha alertado que "la actual convergencia y la nueva PAC que pretende imponer el Ministerio de Agricultura puede hacer desaparecer parte del cultivo del arroz en la Comunitat Valenciana, pero no vamos a dar nuestro brazo a torcer y vamos a llegar hasta dónde haga falta para que se reconsidere esta postura".

Según Peris, "con menos ayudas y cada vez más papeles, más burocracia, todo es cada vez más complicado. No se dan cuenta que si quieren unos Parques Naturales como la Albufera o la Marjal Pego-Oliva en buen estado si no hay arroz, si no hay arroceros, no hay futuro para estos". "Si se confirman los 35 millones de pérdidas, eso es inasumible", ha asegurado.

En la misma línea, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha asegurado que "peligra el futuro del sector arrocero valenciano. Los planes de Madrid amenazan con recortar hasta un 50% las ayudas de la PAC al arroz, lo que haría inviable e insostenible el cultivo".

Ante esta situación, Aguado ha exigido que "no se quite ni un euro de ayudas que hoy por hoy son imprescindibles, que no se firme ni un acuerdo que fomenta competencia desleal y poner fin a tantas limitaciones ambientales". Además, ha reivindicado a los arroceros como la garantía de parques naturales como la Albufera y el Marjal Pego-Oliva: "sin arroz serían un cañar lleno de mosquitos", ha asegurado.

También el responsable de la sectorial arrocera de AVA-Asaja, Miguel Mínguez, ha incidido en que una "PAC a la baja" es "insostenible" en un contexto "incongruente" política europea que en lo comercial "deja entrar de todo" mientras en lo medioambiental tiene las "exigencias más caras del mundo".

Con la pandemia, algunas dificultades en el tráfico internacional lograron poner situar al arroz en "precios razonables", pero si se mira el histórico va a la baja. "O hay cambios o el será un desastre para el sector", ha aseverado.

La tractorada ha partido en caravana a las 7.20 horas desde Cullera, Benifaió, Sueca, Sollana, El Romaní, Silla, Massanassa y diversas pedanías de València y la entrada a la capital por la Avenida del Cid. Durante su recorrido, han efectuado una pitada por delante de la Ciutat Administrativa Nou d'Octubre, sede de la Conselleria de Agricultura, "como aviso de que debe defendernos porque si no lo hace la próxima movilización será a sus puertas y de forma menos pacífica", ha apuntado Cristóbal Aguado.

La movilización ha finalizado con una concentración frente a la Delegación del Gobierno a partir de las 11.30 horas. Bajo el lema 'En defensa del sector arrocero valenciano', el acto ha concluido con los parlamentos del secretario general de La Unió, Carles Peris y del presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.

PRESERVACIÓN DE L'ALBUFERA Y EL MARJAL

Las dos principales organizaciones agrarias valencianas unen de nuevo sus fuerzas para denunciar que las administraciones no están otorgando al sector arrocero el papel fundamental que ejerce desde el punto de vista económico, social y medioambiental, especialmente en la preservación de parques naturales protegidos como La Albufera y el Marjal Pego-Oliva.

El sector arrocero valenciano considera "inaceptable" la propuesta del Ministerio de Agricultura para la aplicación en España de la PAC correspondiente al periodo 2023/2027 porque la convergencia de las ayudas para el período transitorio 2021 y 2022 "se ceba" con el sector arrocero valenciano. Por ello demandan al Ministerio que retire la convergencia y ponga en marcha medidas compensatorias para el cultivo del arroz al aplicar la convergencia de las ayudas directas a partir de 2023.

Según las organizaciones, esta reforma de la PAC no tiene en cuenta la contribución ambiental del cultivo en los parques naturales de La Albufera y del Marjal Pego-Oliva, donde desempeña un papel esencial para su preservación. En su opinión, "los eco-esquemas deben adecuarse a la realidad del cultivo del arroz, ya que actualmente suponen restricciones irrealizables y sobrecostes económicos difícilmente asumibles en el sector arrocero valenciano".

En relación a sus peticiones a la Generalitat, las organizaciones piden la prórroga de las ayudas agroambientales del cultivo del arroz para el próximo año, incluidas dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR). A su vez, solicitan a Generalitat y Ayuntamiento de València que realicen y asuman los costes del dragado de la Albufera y las acequias, y garanticen un buen mantenimiento de las motas y una gestión de los niveles de las aguas.

Por último, AVA-Asaja y La Unió no se olvidan de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países y en este sentido reclaman al Ministerio de Agricultura que defienda ante la Unión Europea la cláusula de salvaguardia a las importaciones de arroz de Camboya y Myanmar y exija los estándares de producción y social europeo a los arroces importados de países terceros.