Quién es Palito Dominguín, sobrina de Miguel Bosé y concursante en 'Supervivientes 2021'

Palito Dominguín ha sido la última concursante confirmada para participar en Supervivientes 2021, reality que comenzará la próxima semana y que podrá seguirse a través de Telecinco. En Honduras, la modelo pasará de ser el rostro más discreto del clan Bosé a ser, probablemente, uno de los más conocidos.

Lucía Tristancho Dominguín tiene 25 años y es la hija de Carlos Tristancho y Lucía Dominguín. De esta manera, es hermana de Jara y hermana por parte de madre de Olfo y Bimba Bosé.

La joven, nacida en Badajoz, también es prima de Nicolás Coronado y sobrina de Miguel Bosé y Paola Dominguín, por lo que su familia está conformada por rostros de actualidad en la crónica del corazón y en el panorama de la cultura y la televisión.

Palito es una amante del arte, motivo por el que, después de estudiar en el internado de Villafranca de los Barros, en su ciudad natal; y de cursar el bachillerato en Brighton, donde se especializó en Arte, Música y Fotografía, decidió estudiar Bellas Artes en Bournemouth (Reino Unido).

La joven, que prefiere irse de museos en lugar de salir de fiesta, se trasladó a Barcelona en su regreso a España. En la capital catalana vivió con su novio Harry, de origen inglés.

"Nunca he vivido en una ciudad, me crié en el campo y cuando fui a Inglaterra viví en lugares pequeños y a las afueras. Y sí, cerca del mar. Preferí Barcelona en lugar de Madrid para hacer la prueba, ya que no es tan grande", dijo en una entrevista con La Vanguardia.

Palito ha desfilado para Francis Montesinos, Ángel Schlesser, Agatha Ruiz de la Prada y Dolores Cortés, entre otros. "Soy proclive a meter la pata porque soy un poco bruta a veces. Que abro la boca y sube el pan. Por eso, en ocasiones cuando me preguntan algo pongo cara de boba, para no meter la pata", decía, en dicha entrevista, sobre su forma de ser.

Este martes, ha confesado sentirse ilusionada por la nueva aventura que le depara el programa de Mediaset. "Estoy superemocionada, superansiona, con miedo... pero espero que me apoyéis, estoy deseando ir", ha expresado sobre la que será su primera aventura televisiva.