Mayka, de 'La isla de las tentaciones' abandona a Melodie y se va a vivir con su exrival, Dorothy

Hasta hace pocos días Mayka Rivera, una de las participantes de la segunda edición de La isla de las tentaciones vivía en el pueblo de Getafe, a las afueras de Madrid, con una de sus compañeras televisivas, Melodie Peñalver, con la que trabó amistad en el concurso.

Sin embargo, según ha informado la propia Mayka eso se ha terminado, pues ha decidido trasladarse a compartir piso con Dorothy Collado, que vive en la capital, en un barrio mucho más céntrico y en un piso de nueva construcción.

La propia Mayka lo ha contado todo en su canal Blondy by Mayka, en Mtmad, donde no ha mostrado nada de rencor y sí una amistad afianzada con Dorothy, que le disputó al que era su novio en La isla de las tentaciones, Pablo, aunque la soltera no llegó a tener nada con él.

"Dejo Getafe y me voy a otro barrio más en el centro", contaba la joven. "Me encanta porque la urbanización es nueva y está al lado de un centro comercial gigante", explicaba.

"El piso lo estrenamos nosotras, así que lo decoraremos a nuestro gusto, que lo tenemos muy parecido", decía de su nueva compañera, Dorothy.

"Melody, como sabéis, tiene su casa en Elche y no puede estar viniendo tanto. Me da muchísima pena, porque ha estado desde el minuto uno conmigo", decía de su excompañera de piso. Melody no podía seguir pagando su parte del piso en Madrid, donde ya apenas venía.