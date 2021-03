El Gobierno exige a Ayuso que no "escurra el bulto" y asuma su responsabilidad en las aglomeraciones en Madrid

El Gobierno central no va a entrar a las "provocaciones" que considera que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando reprocha al Ejecutivo de fomentar el debate sobre el 'turismo de borrachera' en Madrid, le acusa de no controlar lo suficientemente Barajas o que no se empleen más efectivos de la Policía Nacional en la capital. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, le ha advertido este martes que "no con todo se puede intentar escurrir el bulto y echar responsabilidades a otras administraciones".

"Desde esta mesa del Consejo de Ministros nunca entramos en polémica, y probablemente en provocaciones, que se puedan plantear desde otros ámbitos", ha dicho Montero, que se ha negado así a valorar la afirmación de Díaz Ayuso de que los mensajes que ponen a Madrid como el centro del turismo de borrachero son fruto de la "factoría de Moncloa". "Yo no voy a hacer menciones a los calificativos o descalificativos que utiliza la presidenta para referirse a las actuaciones que rigen a nivel internacional", ha añadido Montero visiblemente molesta sobre la llegada de turistas a Madrid.

"Son temas muy serios, estamos hablando de salvar vidas y no se juega con la vida, no se hacen juegos de palabras", ha indicado.

Lo que sí ha pedido el Gobierno central este martes a Díaz Ayuso es que aplique las medidas contra la Covid, que esta Semana Santa indican que tiene que restringirse movimientos y reuniones sociales, y ha sugerido que "genera dudas" sobre ellas.

Montero ha afirmado que "todas las comunidades" están reforzando las restricciones, en un proceso en que la ha dicho que el Gobierno quiere "ir de la mano" con ellas para que "adopten medidas en coordinación y que no generen dudas sobre su aplicación, que puedan crear cierto desasosiego y descreimiento al ciudadano".