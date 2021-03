El bloqueo de Suez tensiona las cadenas de suministro de la industria valenciana y paraliza el comercio con Asia

Así se desprende de un informe elaborado por Cámara Valencia sobre el impacto del bloqueo del Canal de Suez en la actividad productiva valenciana, que subraya que ha supuesto "una nueva distorsión en el comercio mundial, desde que comenzó la pandemia".

Según este estudio, el retraso ocasionado ha tensionado aún más si cabe las cadenas de suministros a nivel internacional, pero sobre todo entre Asia y Europa, y lo hace "en un momento complicado dentro de la fase de recuperación tras la pandemia" donde existe un "fuerte aumento de los fletes marítimos", "escasez de materias primas y de algunas semimanufacturas" -con su consiguiente aumento de precio-, y un fuerte aumento de la demanda procedente de China.

En este escenario, Cámara Valencia advierte que "a corto y medio plazo las empresas van a sufrir un sobrecoste que acabarán repercutiendo en el precio final". Según el estudio, los retrasos y la escasez de materias primas (metales, materias plásticas, hilados, cereales, etc.) y semimanufacturas (semiconductores sobre todo), así como de contenedores para su transporte, podría provocar cortes en el suministro de inputs del proceso de fabricación, situación que ya veían con preocupación los empresarios valencianos.

"La tendencia al alza de los precios de los mismos observada en desde principios de año, se va a intensificar en las próximas semanas, suponiendo un sobrecoste para las empresas, que finalmente tendrán que trasladar al precio final". Y, "sin duda, las empresas europeas van a perder competitividad", en cuanto al precio en el mercado internacional, insiste el informe.

Los precios del petróleo y del gas finalmente no se han visto presionados al alza, gracias al rápido desbloqueo del Canal y a la tímida recuperación de la actividad económica en Europa.

En definitiva, Cámara Valencia señala que "los efectos sobre el consumidor final no van a ser muy acusados: moderados retrasos en entregas de productos y aumento de precios finales a medio plazo de algunos productos".

PARALIZACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES CON ASIA

El bloqueo ha paralizado durante una semana la práctica totalidad de las relaciones comerciales entre la Comunitat Valenciana y Asia, apunta el estudio. El 43% del valor del comercio exterior de la Comunitat en 2020 se realizó utilizando el transporte marítimo, un porcentaje que se eleva hasta 69% si hablamos de toneladas.

Las relaciones comerciales de la Comunitat Valenciana con los países asiáticos alcanzaron en 2020 los 8.811 millones de euros, los que supone el 16,4% del total del comercio exterior de la Comunitat Valenciana, (exportaciones 2.318 millones de euros e importaciones 6.498 millones ).

El 86% del valor de las relaciones comerciales con Asia se realizan vía marítima, siendo el Canal de Suez la ruta utilizada para las mismas. Por ello, un bloqueo como el actual provoca un "parón" de la práctica totalidad de las relaciones comerciales con esta zona geográfica, siendo las importaciones las más afectadas.

Cerca de 28.000 empresas valencianas llevaron a cabo relaciones comerciales con los países asiáticos en 2020, de las cuales tres cuartas partes eran importadoras. En los últimos años el número de empresas que comercian con Asia ha sido creciente, sobre todo, entre las importadoras. Y el 25% del tráfico marítimo del Puerto de Valencia se realiza con Asia y tiene como ruta principal el Canal de Suez.

QUÍMICA, TEXTIL Y METAL, LAS MÁS AFECTADAS POR FALTA DE SUMINISTRO

Desde el punto de vista del suministro, las ramas industriales valencianas más afectadas por el retraso de materias primas y suministros procedentes de Asia son: la industria química (sulfatos, carbonatos, ácidos, compuestos aminados, materias colorantes, etc); la industria del plástico (placas, hojas, láminas) y del caucho (caucho natural); la industria textil (tejidos, fibras, hilados, cáñamo de manila); y aparatos eléctricos, tipo transformadores eléctricos,Industria del metal (hierro sobre todo).

Las importaciones vía marítima de productos energéticos de Asia (que incluye Oriente Medio) suponen el 37% de total de importaciones del continente asiático. No obstante, las importaciones de gas natural de la Comunitat Valenciana procedentes de Oriente Medio (Qatar) se han reducido notablemente en 2020 y se ha diversificado su procedencia hacia Nigeria y Reino Unido.

EXPORTACIONES DE CERÁMICA, QUÍMICA Y ALIMENTACIÓN, LAS MÁS AFECTADAS

Los principales sectores exportadores valencianos afectados por el bloqueo son la industria de baldosas cerámicas, la industria química anexa al sector cerámico (pigmentos, esmaltes, etc.), la industria agroalimentaria (cárnicas, lácteos, vinícolas y panadería), la cosmética, la industria química (polímeros) y las empresas dedicadas a la venta de desechos de papel, metal, etc.

De forma colateral, el estudio de Cámara Valencia apunta a otras actividades productivas se ven afectadas por el bloqueo del Canal de Suez como son el sector del transporte por carretera y terrestre, en tanto en cuanto no puede recoger la mercancía del Puerto procedente de Asia -pues no llegan los barcos- y no puede llevar la mercancía al Puerto.

El Puerto de Valencia, al igual que otros puertos de España como el de Barcelona o Algeciras, van a ver notablemente distorsionada su actividad en las próximas semanas: por un lado descenso del número de barcos de carga y descarga (un 25% del tráfico tienen como destino u origen Asia) a corto plazo, pero también una "mayor congestión" del tráfico a los pocos días de abrirse el canal, para lo cual ya ha establecido medidas de contingencia.

Los distribuidores mayoristas, los cuales pueden registrar roturas temporales en sus stocks y retrasos en la entrega de pedidos.

SE ACELERA LA TENDENCIA PARA ACORTAR LAS CADENAS DE VALOR

La relativa rapidez con la que se ha procedido a desbloquear el Canal de Suez, amortiguará los negativos efectos que ocasiona un bloqueo como el que se ha producido, Pero este nuevo factor ejerce nuevas distorsiones en las cadenas de valor internacionales, que "sin duda implicará, a medio y largo plazo, una aceleración en la tendencia hacia un acortamiento de las cadenas de suministro y una menor dependencia de la industria europea de los suministros de los mercados asiáticos".

Asimismo, aumenta la "importancia de disponer de suficientes stocks de productos estratégicos, para evitar cuellos de botella y roturas de suministro inmediato en sectores que han visto incrementada su importancia como es el sanitario".

Al igual que ya sucediera con la irrupción de la pandemia, la empresas van seguir elevando su priorización del aseguramiento de las cadenas de suministro, frente al precio. Tendencia que ha de ser aprovechada por la industria y comercializadoras valencianas para posicionarse en los mercados de mayor proximidad geográfica (Europa, Mediterráneo, África Occidental, entre otros), concluye el informe.