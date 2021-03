Nuria Oliver: "El mundo, sin duda, necesita más ingenieras, inventoras e investigadoras en tecnología"

Oliver, ingeniera en Telecomunicaciones y comisionada de Presidencia de la Generalitat en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en la lucha contra la Covid-19, protagoniza el nuevo mural presentado dentro del proyecto 'Dones de ciència', que impulsan la Universitat Politècnica de València (UPV) y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València.

Esta iniciativa suma ya 19 murales repartidos por toda la ciudad de València y su área metropolitana en homenaje a grandes científicas, referentes internacionales en sus respectivos campos de estudio. Este martes se ha presentado el último de ellos, dedicado a la alicantina Nuria Oliver y ubicado en el CEIP Gaspar Gil Polo de la capital. La artista responsables Alicia López "Sucri".

El mural está situado en la fachada principal del colegio, que ha cambiado por completo su aspecto. Ahora luce con un doble retrato y una combinación de colores fríos y cálidos, con los que la artista remite por un lado a conceptos como el Big Data, la IA o las redes sociales y, por otro, al trabajo diario de Nuria Oliver, su compromiso por acercar la ciencia a las futuras generaciones y su convicción de que la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas.

Oliver, que se ha mostrado honrada por ser una de las elegidas para este proyecto, ha declarado que "vivimos en un mundo tecnológico y un elevado porcentaje de las nuevas profesiones y los nuevos puestos de trabajo requerirán conocimientos técnicos".

"Por ello, -ha aseverado- es de vital importancia romper estereotipos con respecto a quién trabaja en tecnología y en qué consisten los trabajos tecnológicos; así como crear referentes femeninos que puedan inspirar a las próximas generaciones de niñas y adolescentes a estudiar una carrera tecnológica".

"El mundo, sin duda, necesita más ingenieras, inventoras e investigadoras en tecnología. Ojalá este proyecto contribuya a conseguirlo", ha apuntado Nuria Oliver.

Por su parte, Alicia López "Sucri" ha señalado que pintar este mural "ha sido una experiencia increíble". "Mientras estuvimos pintando, -ha continuado- los niños y niñas estaban mostraron un gran entusiasmo, nos preguntaban cada día e incluso en algún curso hicieron sus propias réplicas de nuestro mural, en unas tarjetas que dedicaron a sus madres con motivo del 8M. Ahora, todo el centro conoce un poco más a Nuria Oliver".

En su opinión de la autora, "este es un proyecto muy necesario ya que permite conocer, sobre todo a las niñas, a mujeres muy relevantes dentro de la ciencia, pero además les acerca también al mundo del arte".

"REFERENTE" PARA ALUMNAS Y ALUMNOS

Durante la inauguración, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha destacado la brillante trayectoria de Nuria Oliver, "una gran científica y una gran persona, referente internacional en su campo, que cumple a la perfección con la misión de este proyecto, que es despertar el interés por la ciencia y la tecnología". "Sin duda, gracias a este mural va a ser un referente para todas las alumnas y alumnos de este colegio", ha resumido.

Por su parte, la directora del centro de innovación Las Naves, Marta Chillarón, ha expresado que "Las Naves comparten con Nuria Oliver muchos ideales y áreas de trabajo como la Inteligencia Artificial, pero sobre todo compartimos que ella es una firme defensora de que el poder de la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas, tanto a nivel individual como colectivo".

"Y es lo mismo que hacemos en Las Naves, utilizar la innovación para mejorar la vida de las personas. Es nuestro fin. Por eso que protagonice uno de los murales de 'Dones de Ciència' es un auténtico honor", ha apostillado.

Durante la presentación del mural, dos niñas y dos niños, en representación de todo el alumnado del colegio, han leído unos textos de agradecimiento hacia Nuria Oliver. Además, le han hecho entrega de diferentes tarjetas realizadas en el marco del 8M con el mural y la figura de Nuria Oliver como protagonista.

"La verdad es que casi estoy sin palabras; estoy muy emocionada, por la participación del colegio, la involucración de todos los alumnos con unas tarjetas muy bonitas reproduciendo el mural. El colegio ha hecho suyo este proyecto y el objetivo de esta iniciativa, que es dar visibilidad a las mujeres en la ciencia. Espero y deseo que sirva para inspirar a los alumnos y alumnas de este centro, que consideren ser investigadoras e investigadores, científicos y científicas, ingenieros e ingenieras en el futuro", ha incidido Nuria Oliver.

Firme defensora de que el poder de la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas, tanto a nivel individual como colectivo, Nuria Oliver lleva 25 años dedicando su carrera profesional a la investigación informática.

Nacida en Alicante en 1970, se licenció en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid en 1994 con el mejor expediente a nivel nacional. Posteriormente, se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el área de inteligencia perceptual y entró a formar parte del equipo de investigación del Microsoft Research en Redmond, EEUU.

Tras dedicar años a la investigación en Microsoft regresó a España para unirse a Telefónica I+D como directora científica en Multimedia y Big Data, convirtiéndose en la primera mujer hasta el momento en alcanzar un puesto de directora científica en dicha entidad.

En 2016 siguió rompiendo barreras al ser nombrada la primera jefa de datos en DataPop Alliance, una organización internacional sin ánimo de lucro creada por la Iniciativa Humanitaria de Harvard, MIT Media Lab y Overseas Development Institute dedicada a aprovechar Big Data para mejorar el mundo. Meses después se unió a Vodafone Group como la primera directora de investigación en Ciencia de Datos.

Es cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), cofundadora de la Fundacion unidad ELLIS Alicante, científica jefa de datos en Data-Pop Alliance, asesora científica principal en el Instituto Vodafone y comisionada de Presidencia de la Generalitat en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en la lucha contra la Covid-19. Durante la pandemia de COVID-19 ha liderado un equipo de investigadores que han sido los ganadores mundiales del 500k XPRIZE Pandemic Response Challenge, siendo el primer equipo español en ganar una competición XPRIZE