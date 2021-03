La actriz Sara Sálamo ha aprovechado la proyección que suelen tener sus publicaciones en las redes sociales para pedir ayuda a los usuarios. Y es que hace unos días perdió el carrito de Piero, su segundo hijo en común con Isco Alarcón, y desea recuperarlo.

"El domingo estuve con mis hijos en el parque Rey Juan Carlos. Al meterlos a los tres en el coche, nos despistamos y no metimos el carrito del bebé, y se quedó en la acera... Twitter, haz tu magia por favor", ha escrito Sálamo este martes.

La intérprete ha publicado, además, una fotografía del carrito, que es de color azul y está decorado con decenas de dibujos de unicornios. De hecho, en sus extremos cuenta con dos alas doradas.

El domingo estuve con mis hijos en el parque Rey Juan Carlos. Al meterlos a los tres en el coche, nos despistamos y no metimos el carrito del bebé, y se quedó en la acera... Twitter, haz tu magia por favor. 😢 pic.twitter.com/QomcXM8UTn — Sara Sálamo (@SaraSalamo) March 30, 2021

Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar. Tanto es así que, mientras hay quienes han comentado el aspecto del carrito valorando que es "feo" y "hortera", otros le han escrito consejos para tenerlo de vuelta.

El tuit cuenta con más de 660 'me gusta' y ha sido compartido por sus seguidores. No obstante, la artista todavía no ha contado si ha podido encontrarlo.