Kontsumobide detecta irregularidades en el etiquetado de frutas y verduras en el 83% de actuaciones de inspección

Kontsumobide ha recordado que las frutas y hortalizas deben indicar en su etiqueta el nombre del producto, variedad, origen, calibre (tamaño) y precio por unidad de medida, entre otros, con información disponible "de forma legible y clara para evitar posibles errores de comprensión".

En esta campaña -en la que se han realizado 36 actuaciones inspectoras en Bizkaia, 30 en Gipuzkoa y 24 en Álava-, en el 80% de las frutas y el 78,7% de las hortalizas no se citaba el calibre, en el 69,7% de las hortalizas y el 68,9% de las frutas no se mostraba la categoría, en el 65,2% de las hortalizas y en el 58,90% de las frutas no se mostraba el país de origen, y en el 36% de las frutas no se indicaba la variedad.

De este modo, el nivel de incumpliendo es similar en frutas y hortalizas. El Instituto de Consumo ha destacado, además, que el hecho de que la información estaba "mal dispuesta" en el 25,40% de las ocasiones, con lo que "no era legible o podía indicar a error". En el 20% de las inspecciones realizadas "ni siquiera se recogía el nombre del producto" y en el 10,10% tampoco se indicaba el precio por unidad de medida.

Por otro lado, ocho de los establecimientos visitados, el 8,88%, no disponían de hojas de reclamaciones o del cartel obligatorio que las anuncia.

Los establecimientos en los que se han detectado infracciones han sido apercibidos, con lo que en una segunda campaña de carácter sancionador se comprobará si se han subsanado las irregularidades.